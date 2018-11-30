Туристы из Кыштыма – хоть в пещеры, хоть на воду Автор: КР от Вчера, 11:25 Категория: Туризм 0 Фото из сообщества "Компас Урала!" в соцсети ВКонтакте Подведены итоги открытых соревнований города Челябинска по спортивному туризму. Наш город был заявлен сразу в трёх видах – лыжном, водном и спелеомаршруте. – В апреле этого года мы впятером за несколько дней побывали в пяти пещерах Саткинского и Ашинского районов, – сказала сайту «КР» участница и организатор маршрутов Алла Алферова. – Руководителем спелеомаршрута первой категории сложности стал пожарный Вячеслав Аксултанов. Мы заняли второе место, уступив команде из Троицка. Бронзовыми призёрами соревнований кыштымцы стали в категории «водный маршрут». В мае Алла Алферова собрала сразу 19 любителей сплавов и отправилась с ними в путешествие по реке Юрюзань. При этом, кроме неё, из нашего городка было всего два человека. Остальные – из Озёрска, Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. На катамаранах плыли и две собаки. Четвёртое место кыштымская команда заняла в номинации «лыжный маршрут». В марте девять туристов из Кыштыма, Озёрска, Челябинска и Кировграда Свердловской области прошли за шесть дней 113 километров по Южно-Уральскому государственному заповеднику. Конечной точкой стал посёлок Тюлюк Катав-Ивановского района, расположенный у подножия горы Большой Иремель. Участникам первых двух маршрутов, занявшим призовые места, будут вручены грамоты. А те, кто впервые побывал в спортивном походе, получат ещё и значки «Турист России». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить