Туристы из Кыштыма – хоть в пещеры, хоть на воду

Автор: КР от Вчера, 11:25 Категория: Туризм

Фото из сообщества "Компас Урала!" в соцсети ВКонтакте

Подведены итоги открытых соревнований города Челябинска по спортивному туризму. Наш город был заявлен сразу в трёх видах – лыжном, водном и спелеомаршруте.

– В апреле этого года мы впятером за несколько дней побывали в пяти пещерах Саткинского и Ашинского районов, – сказала сайту «КР» участница и организатор маршрутов Алла Алферова. – Руководителем спелеомаршрута первой категории сложности стал пожарный Вячеслав Аксултанов. Мы заняли второе место, уступив команде из Троицка.

Бронзовыми призёрами соревнований кыштымцы стали в категории «водный маршрут». В мае Алла Алферова собрала сразу 19 любителей сплавов и отправилась с ними в путешествие по реке Юрюзань. При этом, кроме неё, из нашего городка было всего два человека. Остальные – из Озёрска, Челябинска, Екатеринбурга, Уфы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. На катамаранах плыли и две собаки.

Четвёртое место кыштымская команда заняла в номинации «лыжный маршрут». В марте девять туристов из Кыштыма, Озёрска, Челябинска и Кировграда Свердловской области прошли за шесть дней 113 километров по Южно-Уральскому государственному заповеднику. Конечной точкой стал посёлок Тюлюк Катав-Ивановского района, расположенный у подножия горы Большой Иремель.

Участникам первых двух маршрутов, занявшим призовые места, будут вручены грамоты. А те, кто впервые побывал в спортивном походе, получат ещё и значки «Турист России».