Жителям Кыштыма предлагают увидеть новогодние салюты с высоты птичьего полёта

Автор: КР от Вчера, 15:46 Категория: Туризм

Фото Евгения Скоморохова

Четыре года подряд кыштымцы и гости города проводят самую главную ночь года не за праздничным столом, а на вершинах местных гор. Автором этой смелой затеи стала организатор походов Алла Алферова.

Сначала отчаянные туристы встречали Новый год на горе Сугомак, а в прошлом году попробовали подняться на Егозу. И если в первый раз откликнулось всего 12 человек, то потом их количество выросло до сотни. При этом не побоялись мороза и нагрузок ни дети, ни пожилые люди.

Фото Евгения Скоморохова

– В этом году мы переместимся в удивительное место – Потанины горы, – сказала сайту «КР» Алла Алферова. – Они расположены на границе Кыштымского округа и Каслинского района. От центра нашего города до вершины – час пути. Это 13 километров по асфальтовой дороге и ещё девять – пешком по лесной тропе.

Фото Евгения Скоморохова

Впервые путешественникам предлагается провести не несколько часов на лоне природы, а целую ночь – на этот раз у подножия горы будет установлен освещаемый шатёр. Гостей ждёт праздничная программа, новогодний стол и встреча первого рассвета 2019 года.

А 4 января Алла Алферова в образе Бабы Яги проведёт занимательную экскурсию для детей и их родителей на вершину горы Сугомак. Ждёт детвору и битва Дедов Морозов на Сугомакской поляне.