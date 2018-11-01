Жителям Кыштыма предлагают увидеть новогодние салюты с высоты птичьего полёта Автор: КР от Вчера, 15:46 Категория: Туризм 0 Фото Евгения Скоморохова Четыре года подряд кыштымцы и гости города проводят самую главную ночь года не за праздничным столом, а на вершинах местных гор. Автором этой смелой затеи стала организатор походов Алла Алферова. Сначала отчаянные туристы встречали Новый год на горе Сугомак, а в прошлом году попробовали подняться на Егозу. И если в первый раз откликнулось всего 12 человек, то потом их количество выросло до сотни. При этом не побоялись мороза и нагрузок ни дети, ни пожилые люди. Фото Евгения Скоморохова – В этом году мы переместимся в удивительное место – Потанины горы, – сказала сайту «КР» Алла Алферова. – Они расположены на границе Кыштымского округа и Каслинского района. От центра нашего города до вершины – час пути. Это 13 километров по асфальтовой дороге и ещё девять – пешком по лесной тропе. Фото Евгения Скоморохова Впервые путешественникам предлагается провести не несколько часов на лоне природы, а целую ночь – на этот раз у подножия горы будет установлен освещаемый шатёр. Гостей ждёт праздничная программа, новогодний стол и встреча первого рассвета 2019 года. А 4 января Алла Алферова в образе Бабы Яги проведёт занимательную экскурсию для детей и их родителей на вершину горы Сугомак. Ждёт детвору и битва Дедов Морозов на Сугомакской поляне. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить