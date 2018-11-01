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В конно-туристической станции под Кыштымом – пополнение

Автор: КР от Сегодня, 10:50 Категория: Туризм

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Неподалёку от посёлка Слюдорудника десять лет назад житель нашего города Василий Плисовский открыл частную конюшню. Теперь это конно-туристическая станция «Забава». Любой желающий может за небольшую плату прокатиться на рысаках, лошадях будёновской и тракененской пород.

 

 

– Недавно мы привезли из Свердловской области двух полутяжеловозов – рыжую Кармелиту и вороную Арину, – сказала сайту «КР» волонтёр станции Ксения Пудовкина. – Арина немного пугливая, но очень добрая лошадь. На днях она родила рыжую кобылку.

 

 

Теперь в «Забаве» 12 лошадей. Есть и две пони: весной любимица детей Арабелла родила малышку Челси. Кстати, молодая мама с удовольствием катает самых маленьких туристов на двуколке.

 

А взрослые в это время могут в сопровождении инструкторов отправиться в конные походы по красивейшим окрестностям Слюдорудника. Зимой доступна и другая забава – катание на санях.

 

 

После прогулок на свежем воздухе туристы пьют ароматный чай на травах и угощаются блинами в уютном домике по соседству с конюшнями. Все деньги, вырученные от любителей катания на лошадях, тратятся на их пропитание и содержание.


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