В конно-туристической станции под Кыштымом – пополнение

Автор: КР от Сегодня, 10:50 Категория: Туризм

Неподалёку от посёлка Слюдорудника десять лет назад житель нашего города Василий Плисовский открыл частную конюшню. Теперь это конно-туристическая станция «Забава». Любой желающий может за небольшую плату прокатиться на рысаках, лошадях будёновской и тракененской пород.

– Недавно мы привезли из Свердловской области двух полутяжеловозов – рыжую Кармелиту и вороную Арину, – сказала сайту «КР» волонтёр станции Ксения Пудовкина. – Арина немного пугливая, но очень добрая лошадь. На днях она родила рыжую кобылку.

Теперь в «Забаве» 12 лошадей. Есть и две пони: весной любимица детей Арабелла родила малышку Челси. Кстати, молодая мама с удовольствием катает самых маленьких туристов на двуколке.

А взрослые в это время могут в сопровождении инструкторов отправиться в конные походы по красивейшим окрестностям Слюдорудника. Зимой доступна и другая забава – катание на санях.

После прогулок на свежем воздухе туристы пьют ароматный чай на травах и угощаются блинами в уютном домике по соседству с конюшнями. Все деньги, вырученные от любителей катания на лошадях, тратятся на их пропитание и содержание.