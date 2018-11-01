В конно-туристической станции под Кыштымом – пополнение Автор: КР от Сегодня, 10:50 Категория: Туризм +1 Неподалёку от посёлка Слюдорудника десять лет назад житель нашего города Василий Плисовский открыл частную конюшню. Теперь это конно-туристическая станция «Забава». Любой желающий может за небольшую плату прокатиться на рысаках, лошадях будёновской и тракененской пород. – Недавно мы привезли из Свердловской области двух полутяжеловозов – рыжую Кармелиту и вороную Арину, – сказала сайту «КР» волонтёр станции Ксения Пудовкина. – Арина немного пугливая, но очень добрая лошадь. На днях она родила рыжую кобылку. Теперь в «Забаве» 12 лошадей. Есть и две пони: весной любимица детей Арабелла родила малышку Челси. Кстати, молодая мама с удовольствием катает самых маленьких туристов на двуколке. А взрослые в это время могут в сопровождении инструкторов отправиться в конные походы по красивейшим окрестностям Слюдорудника. Зимой доступна и другая забава – катание на санях. После прогулок на свежем воздухе туристы пьют ароматный чай на травах и угощаются блинами в уютном домике по соседству с конюшнями. Все деньги, вырученные от любителей катания на лошадях, тратятся на их пропитание и содержание. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить