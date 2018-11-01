Жители Кыштыма могут встретить Новый год в Грузии Автор: КР от Сегодня, 12:48 Категория: Туризм 0 Кыштымское бюро туризма «Спутник» впервые предлагает путёвки на новогодние каникулы в Тбилиси. Пятидневный тур в столицу Грузии с авиаперелётом из Челябинска или Екатеринбурга обойдётся как минимум в 50 тысяч рублей. – Пока это предложение не пользуется особым спросом, – сказала сайту «КР» директор бюро Юлия Полуэктова. – Чаще кыштымцы интересуются поездками в жаркие страны – Таиланд, Вьетнам или Индию. Другие предпочитают встретить Новый год в Турции – там в зимний сезон работают, в основном, отели класса Deluxe с закрытыми подогреваемыми бассейнами, банями, саунами, питанием по системе «всё включено», праздничной программой. И всё же который год подряд популярнее зарубежного остаётся отечественный туризм. В лидерах по-прежнему автобусные туры в Казань. Есть два варианта: либо один день провести в столице Татарстана, а Рождество встретить на остров-граде Свияжске, либо два дня посвятить экскурсиям в Казани и Йошкар-Оле, а третий провести «в свободном полёте». Мест в автобусах, которые вмещают 42 пассажира, уже почти не остаётся. – Очень хорошо кыштымцы раскупают туры в Санкт-Петербург и в Москву, – говорит Юлия Полуэктова. – В столице нашей страны возможно посещение Кремлёвской ёлки. Провести предстоящие каникулы с пользой для души можно и в Нижнем Новгороде. Поездка на автобусе предполагает посещение монастырей, церквей и соборов. Праздничным настроением получится зарядиться и в городе Ханты-Мансийске – его назвают новогодней столицей России. А тем, кто не хочет проводить досуг на трескучем морозе, предлагают полететь в Сочи – тур по олимпийским местам обойдётся как минимум в 30 тысяч рублей на человека. Кыштымцы, не желающие уезжать далеко от дома, могут встретить Новый год в Миассе, на Ильменской турбазе. За два с половиной дня отдыха с развлекательной программой и праздничным столом придётся заплатить примерно девять тысяч рублей. Для детей действуют скидки. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить