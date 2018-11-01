Жители Кыштыма могут встретить Новый год в Грузии

Автор: КР от Сегодня, 12:48 Категория: Туризм

Кыштымское бюро туризма «Спутник» впервые предлагает путёвки на новогодние каникулы в Тбилиси. Пятидневный тур в столицу Грузии с авиаперелётом из Челябинска или Екатеринбурга обойдётся как минимум в 50 тысяч рублей.

– Пока это предложение не пользуется особым спросом, – сказала сайту «КР» директор бюро Юлия Полуэктова. – Чаще кыштымцы интересуются поездками в жаркие страны – Таиланд, Вьетнам или Индию.

Другие предпочитают встретить Новый год в Турции – там в зимний сезон работают, в основном, отели класса Deluxe с закрытыми подогреваемыми бассейнами, банями, саунами, питанием по системе «всё включено», праздничной программой.

И всё же который год подряд популярнее зарубежного остаётся отечественный туризм. В лидерах по-прежнему автобусные туры в Казань. Есть два варианта: либо один день провести в столице Татарстана, а Рождество встретить на остров-граде Свияжске, либо два дня посвятить экскурсиям в Казани и Йошкар-Оле, а третий провести «в свободном полёте». Мест в автобусах, которые вмещают 42 пассажира, уже почти не остаётся.

– Очень хорошо кыштымцы раскупают туры в Санкт-Петербург и в Москву, – говорит Юлия Полуэктова. – В столице нашей страны возможно посещение Кремлёвской ёлки.

Провести предстоящие каникулы с пользой для души можно и в Нижнем Новгороде. Поездка на автобусе предполагает посещение монастырей, церквей и соборов. Праздничным настроением получится зарядиться и в городе Ханты-Мансийске – его назвают новогодней столицей России. А тем, кто не хочет проводить досуг на трескучем морозе, предлагают полететь в Сочи – тур по олимпийским местам обойдётся как минимум в 30 тысяч рублей на человека.

Кыштымцы, не желающие уезжать далеко от дома, могут встретить Новый год в Миассе, на Ильменской турбазе. За два с половиной дня отдыха с развлекательной программой и праздничным столом придётся заплатить примерно девять тысяч рублей. Для детей действуют скидки.