Кыштым стал первым городом в новом проекте Центра развития туризма Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 10:00 Категория: Туризм

Первым, кто открыл виртуальный маршрут проекта «Азбука туриста» на информационной площадке газеты «АиФ», из 30 городов Челябинской области, стал Кыштым. В нём в подробностях рассказывается о городской архитектуре, Белом доме, доме Дружинина и демидовских заводах. В проекте представлены и четыре церкви города. Если соединить их условными линиями, то образуется крест, оберегающий жителей Кыштыма от невзгод и потрясений.

Туристам предлагается побывать на Дальней Даче, Каолиновом карьере, где располагается кыштымское Бали, на озере Анбаш и в посёлке Слюдорудник. Ну и, конечно же, подняться на горы Сугомак и Егоза.

Упоминаются в виртуальном маршруте и любопытные статистические факты по Кыштыму и его истории. Так, в городе насчитывается 12 мостов, касающихся только городских прудов. На самом деле их ещё больше. А в XIX веке именно в Кыштыме прошло одно из первых восстаний рабочих в России. Кроме того, в нашем городе на Кыштымском медеплавильном заводе работал горным инженером будущий 31-й президент США Герберт Гувер.