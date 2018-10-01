Кыштым стал первым городом в новом проекте Центра развития туризма Челябинской области Автор: КР от Сегодня, 10:00 Категория: Туризм 0 Первым, кто открыл виртуальный маршрут проекта «Азбука туриста» на информационной площадке газеты «АиФ», из 30 городов Челябинской области, стал Кыштым. В нём в подробностях рассказывается о городской архитектуре, Белом доме, доме Дружинина и демидовских заводах. В проекте представлены и четыре церкви города. Если соединить их условными линиями, то образуется крест, оберегающий жителей Кыштыма от невзгод и потрясений. Туристам предлагается побывать на Дальней Даче, Каолиновом карьере, где располагается кыштымское Бали, на озере Анбаш и в посёлке Слюдорудник. Ну и, конечно же, подняться на горы Сугомак и Егоза. Упоминаются в виртуальном маршруте и любопытные статистические факты по Кыштыму и его истории. Так, в городе насчитывается 12 мостов, касающихся только городских прудов. На самом деле их ещё больше. А в XIX веке именно в Кыштыме прошло одно из первых восстаний рабочих в России. Кроме того, в нашем городе на Кыштымском медеплавильном заводе работал горным инженером будущий 31-й президент США Герберт Гувер. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить