Жители Кыштыма вышли на массовую прогулку

Автор: КР от Сегодня, 10:05 Категория: Туризм

В прошедшие выходные в Кыштыме состоялось три экскурсии для местных жителей. Две из них проходили в одно и то же время в разных местах, но своеобразное соревнование краеведов увенчалось успехом. В прогулках приняло участие более 200 человек.

Объединить жителей Кыштыма смогли краеведы клуба «Тихое зимовье» под руководством Ларисы Цукерберг и краевед Алексей Мелентьев – он провёл экскурсии в рамках проекта "Памяти кыштымцев-добровольцев Уральского танкового корпуса".

Одна из прогулок в субботу прошла по старинной улице города – Малышева. Экскурсанты посетили мастерскую скульптора Юрия Борисенкова, познакомились с работой кыштымского рыбоводного хозяйства и попали в физкультурно-спортивный комплекс на мастер-класс от ветеранов спорта, которые продемонстрировали по 50 отжиманий в свои неполные 70 лет.

– Финишной точкой прогулки стала «Бабья ямка» в начале улицы Малышева, – рассказала сайту «КР» руководитель клуба краеведов «Тихое зимовье» Лариса Цукерберг. – В этом месте разрешалось купаться только женщинам. Те, кто не умел плавать, брали с собой наволочки, используя их как надувной шар – для этого нужно было намочить наволочку и хлопнуть ею по воде.

В этот же день краевед Алексей Мелентьев провёл экскурсию в Храм Сошествия Святого Духа на апостолов.

Местные жители поднялись на колокольню и с высоты птичьего полёта увидели окрестности и достопримечательности Кыштыма, о которых услышали подробный рассказ. Повторная прогулка по тому же маршруту прошла в воскресенье.

Экскурсии проводились бесплатно. Однако Алексей Мелентьев объявил о благотворительном взносе для восстановления старинных достопримечательностей. Те, кто пришёл на его прогулку, поддержали это предложение.