Жители Кыштыма вышли на массовую прогулку Автор: КР от Сегодня, 10:05 Категория: Туризм +2 В прошедшие выходные в Кыштыме состоялось три экскурсии для местных жителей. Две из них проходили в одно и то же время в разных местах, но своеобразное соревнование краеведов увенчалось успехом. В прогулках приняло участие более 200 человек. Объединить жителей Кыштыма смогли краеведы клуба «Тихое зимовье» под руководством Ларисы Цукерберг и краевед Алексей Мелентьев – он провёл экскурсии в рамках проекта "Памяти кыштымцев-добровольцев Уральского танкового корпуса". Одна из прогулок в субботу прошла по старинной улице города – Малышева. Экскурсанты посетили мастерскую скульптора Юрия Борисенкова, познакомились с работой кыштымского рыбоводного хозяйства и попали в физкультурно-спортивный комплекс на мастер-класс от ветеранов спорта, которые продемонстрировали по 50 отжиманий в свои неполные 70 лет. – Финишной точкой прогулки стала «Бабья ямка» в начале улицы Малышева, – рассказала сайту «КР» руководитель клуба краеведов «Тихое зимовье» Лариса Цукерберг. – В этом месте разрешалось купаться только женщинам. Те, кто не умел плавать, брали с собой наволочки, используя их как надувной шар – для этого нужно было намочить наволочку и хлопнуть ею по воде. В этот же день краевед Алексей Мелентьев провёл экскурсию в Храм Сошествия Святого Духа на апостолов. Местные жители поднялись на колокольню и с высоты птичьего полёта увидели окрестности и достопримечательности Кыштыма, о которых услышали подробный рассказ. Повторная прогулка по тому же маршруту прошла в воскресенье. Экскурсии проводились бесплатно. Однако Алексей Мелентьев объявил о благотворительном взносе для восстановления старинных достопримечательностей. Те, кто пришёл на его прогулку, поддержали это предложение. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить