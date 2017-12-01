В Кыштыме футбол объединил более двухсот школьников

Автор: КР от Сегодня, 15:04 Категория: Спорт

Школьная лига по мини-футболу набирает обороты. Эти соревнования сплотили учеников не только Кыштыма, но и посёлков два года назад. И если сначала в них приняли участие всего восемь команд, то сегодня – уже 24. А это значит, что за медали борются почти две с половиной сотни юных футболистов.

Как сказали сайту «КР» в детско-юношеской спортивной школе «Академия футбола», в этом году на поле выйдут представители всех школ Кыштымского городского округа за исключением пятой и одиннадцатой. Самыми активными оказались школьники в возрасте 11-12 лет. В этой категории выступает восемь команд.

Ещё шесть сборных – это школьники, родившиеся в 2007-2008 годах. По пять команд среди учеников вторых классов и первоклашек. Самые маленькие футболисты из школ № 1, № 2, № 3, № 10 и № 13 вливаются в состязания сегодня. Их встречи пройдут в спортзале второй начальной школы. А 12 декабря в первой школе состоятся игры второклассников.

За неделю с момента старта соревнований прошло уже 20 матчей. Финальные встречи пройдут в четверг, 21 декабря, в физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Малышева, 60. Тогда же и будут названы чемпионы этого года в каждой подгруппе.

Школьная лига проводится при поддержке администрации Кыштымского городского округа, управления по делам образования и ДЮСШ «Академия футбола».