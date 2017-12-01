В Кыштыме берёт старт самый массовый турнир по мини-футболу

Автор: КР от Сегодня, 14:13 Категория: Спорт

Сегодня в физкультурно-спортивном комплексе на улице Малышева состоятся первые игры в рамках шестого ежегодного турнира по мини-футболу «Единая молодёжь». Если раньше в этих соревнованиях могли принять участие только спортсмены с кыштымской пропиской, то сейчас эти ограничения сняли.

– Одних только местных команд заявилось сразу десять, – сказал сайту «КР» организатор турнира Илья Бродарский. – Нам даже пришлось отказать футболистам из Озёрска, Аргаяша, Каслей, Карабаша, потому что мы попросту не успели бы провести все игры.

Две с половиной недели, по средам и воскресеньям, около 150 футболистов будут бороться за главный кубок турнира. Четыре года подряд его обладателем становился «Спартак». В этом году футболисты этой команды во главе с тренером Леонидом Поправко снова выйдут на поле.

Среди участников соревнований есть и 14-летние школьники, и работники радиозавода, машиностроительного объединения, исправительной колонии. Дебютант состязаний – сборная команда «Милан». Она-то сегодня в 18 часов и откроет турнир встречей со «Спартаком».

В 19 часов их сменят футболисты команд «Радиозавод» и «Легион». Ещё спустя час на поле выйдут команды «Кварц – Академия футбола» и «КМО». Завершится первый день соревнований встречей команд «Металлург» и «ФКУ ИК-10», которая начнётся в 21 час.

Турнир «Единая молодёжь» проходит под патронатом главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой, при поддержке руководителя исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Максима Гузынина, управления по физической культуре, спорту и туризму и компании «Уральские кабельные сети». Финал запланирован на 24 декабря.