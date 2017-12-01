В посёлке Тайгинка под Кыштымом залили хоккейный корт, который малой Родине подарил московский бизнесмен Виктор Пичугов

Автор: КР от Вчера, 15:59 Категория: Спорт

В посёлке Тайгинка завершились работы по заливке хоккейного корта, который в прошлом году своей малой Родине подарил почётный гражданин города Кыштыма, московский бизнесмен Виктор Пичугов. Стоимость этого корта – около одного миллиона рублей.

За состоянием льда и его своевременной расчисткой от снега будет следить житель Тайгинки, бывший игрок местной хоккейной команды «Графит» Олег Мазавин.

Как сказал сайту «КР» начальник управления по обеспечению жизнедеятельности посёлков Кыштымского городского округа Николай Стуков, в этом году все домашние хоккейные матчи с участием тайгинской команды «Графит» будут проходить не в Кыштыме, а на корте посёлка. А в свободное от тренировок и игр время все желающие могут кататься здесь на коньках совершенно бесплатно.