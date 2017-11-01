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Кыштым присоединился к всероссийскому фестивалю ГТО

Автор: КР от Сегодня, 13:43 Категория: Спорт

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Во вторник, 28 ноября, в спортзале третьей школы откроется городской фестиваль «Готов к труду и обороне». Он пройдёт в рамках первого этапа всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!»

 

Школьники всех возрастов будут отжиматься, выполнять наклоны с прямыми ногами, прыгать в длину, качать пресс, стрелять из пневматической винтовки и подтягиваться на перекладине. По желанию участников результаты фестиваля пойдут в зачёт на получение знаков ГТО.

 

Спортивный фестиваль продлится в нашем городе до 8 декабря. Ожидается, что в нём, помимо детей, примут участие и взрослые. По крайней мере, приглашения уже получили все предприятия и организации Кыштымского округа.

 

Как сказала сайту «КР» методист-инструктор центра тестирования для сдачи норм ГТО Елена Слива, на сайте комплекса «Готов к труду и обороне» зарегистрировано 1453 кыштымца. Из них знаками ГТО награждены 142 ребёнка и 72 взрослых.

 

На зональных этапах зимнего и летнего областного фестиваля ГТО кыштымская сборная команда заняла третьи места. В финале летних соревнований в Магнитогорске наши спортсмены стали пятыми.

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