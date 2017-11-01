Кыштым присоединился к всероссийскому фестивалю ГТО

Автор: КР от Сегодня, 13:43 Категория: Спорт

Во вторник, 28 ноября, в спортзале третьей школы откроется городской фестиваль «Готов к труду и обороне». Он пройдёт в рамках первого этапа всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!»

Школьники всех возрастов будут отжиматься, выполнять наклоны с прямыми ногами, прыгать в длину, качать пресс, стрелять из пневматической винтовки и подтягиваться на перекладине. По желанию участников результаты фестиваля пойдут в зачёт на получение знаков ГТО.

Спортивный фестиваль продлится в нашем городе до 8 декабря. Ожидается, что в нём, помимо детей, примут участие и взрослые. По крайней мере, приглашения уже получили все предприятия и организации Кыштымского округа.

Как сказала сайту «КР» методист-инструктор центра тестирования для сдачи норм ГТО Елена Слива, на сайте комплекса «Готов к труду и обороне» зарегистрировано 1453 кыштымца. Из них знаками ГТО награждены 142 ребёнка и 72 взрослых.

На зональных этапах зимнего и летнего областного фестиваля ГТО кыштымская сборная команда заняла третьи места. В финале летних соревнований в Магнитогорске наши спортсмены стали пятыми.