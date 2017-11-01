16 ноября начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Юрьевич Добрецкий ответит на вопросы жителей нашего города. Звоните в редакцию газеты «Кыштымский рабочий» с 17 до 18 часов по телефону 4-00-49. Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Дзюдоисты из Кыштыма стали призёрами межрегионального турнира

Дзюдоисты из Кыштыма стали призёрами межрегионального турнира

Автор: КР от Вчера, 15:58 Категория: Спорт

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

В Снежинске состоялся XXI межрегиональный турнир по дзюдо, посвящённый памяти младшего лейтенанта милиции Андрея Волкова. Он погиб в 1995 году, когда помогал наряду ДПС задерживать вооружённого преступника. Тот ударил Волкова ножом в живот. Рана оказалась смертельной.

 

Как сказал сайту «КР» директор Кыштымской детско-юношеской спортивной школы «Инхело» Абдулла Раджабов, на турнир съехалось более трёхсот спортсменов 2007 и 2008 годов рождения из Челябинской и Свердловской областей. Наш город представляли воспитанники тренеров Светланы Кузнецовой и Дениса Ибрагимова из «Инхело».

 

В весовой категории до 42 килограммов ученик второй школы Леонид Сомов занял третье место. В весовой категории до 38 килограммов бронзовая медаль – у ученика тринадцатой школы Владимира Алимова.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter