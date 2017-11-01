Дзюдоисты из Кыштыма стали призёрами межрегионального турнира

Автор: КР от Вчера, 15:58 Категория: Спорт

В Снежинске состоялся XXI межрегиональный турнир по дзюдо, посвящённый памяти младшего лейтенанта милиции Андрея Волкова. Он погиб в 1995 году, когда помогал наряду ДПС задерживать вооружённого преступника. Тот ударил Волкова ножом в живот. Рана оказалась смертельной.

Как сказал сайту «КР» директор Кыштымской детско-юношеской спортивной школы «Инхело» Абдулла Раджабов, на турнир съехалось более трёхсот спортсменов 2007 и 2008 годов рождения из Челябинской и Свердловской областей. Наш город представляли воспитанники тренеров Светланы Кузнецовой и Дениса Ибрагимова из «Инхело».

В весовой категории до 42 килограммов ученик второй школы Леонид Сомов занял третье место. В весовой категории до 38 килограммов бронзовая медаль – у ученика тринадцатой школы Владимира Алимова.