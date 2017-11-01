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Силач из Кыштыма завоевал медаль на Кубке Танкограда

Автор: КР от Вчера, 15:05 Категория: Спорт

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Дмитрий Бутаков на Кубке Танкограда

 

Соревнования по пауэрлифтингу состоялись в минувшие выходные в Челябинске. В них приняли участие более сотни атлетов из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Омской областей, Республики Башкортостан и Ямало-Ненецкого автономного округа.

 

Наш город на состязаниях представлял футеровщик флотационных машин Кыштымского машиностроительного объединения Дмитрий Бутаков. Он выступал в дисциплине «пауэрлифтинг» – силовом троеборье в весовой категории 82,5 килограмма.

 

Молодой человек поднял штангу весом в 142,5 килограмма в положении лёжа, присел с этим спортивным снарядом на плечах, увеличив его вес до 175 килограммов. Кроме того, он сумел оторвать 210-клограммовую штангу от помоста. Всё это обеспечило кыштымцу серебряную медаль.

 

Дмитрий Бутаков на Кубке Азии по пауэрлифтингу 

 

– В июле я занял первое место на Кубке Азии, который также прошёл в Челябинске и собрал около 200 спортсменов Урала, Сибири, Казахстана и Монголии, – сказал сайту «КР» Дмитрий Бутаков. – Причём тогда в сумме троеборья мой результат был меньше на 35 килограммов.

 

Кыштымский богатырь ежедневно по два часа занимается в спортивно-оздоровительном клубе «Антей», что на улице Карла Либкнехта. Его тренер, Антон Епихин из Томска, даёт ему советы через интернет.

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