Силач из Кыштыма завоевал медаль на Кубке Танкограда

Автор: КР от Вчера, 15:05 Категория: Спорт

Дмитрий Бутаков на Кубке Танкограда

Соревнования по пауэрлифтингу состоялись в минувшие выходные в Челябинске. В них приняли участие более сотни атлетов из Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской, Омской областей, Республики Башкортостан и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Наш город на состязаниях представлял футеровщик флотационных машин Кыштымского машиностроительного объединения Дмитрий Бутаков. Он выступал в дисциплине «пауэрлифтинг» – силовом троеборье в весовой категории 82,5 килограмма.

Молодой человек поднял штангу весом в 142,5 килограмма в положении лёжа, присел с этим спортивным снарядом на плечах, увеличив его вес до 175 килограммов. Кроме того, он сумел оторвать 210-клограммовую штангу от помоста. Всё это обеспечило кыштымцу серебряную медаль.

Дмитрий Бутаков на Кубке Азии по пауэрлифтингу

– В июле я занял первое место на Кубке Азии, который также прошёл в Челябинске и собрал около 200 спортсменов Урала, Сибири, Казахстана и Монголии, – сказал сайту «КР» Дмитрий Бутаков. – Причём тогда в сумме троеборья мой результат был меньше на 35 килограммов.

Кыштымский богатырь ежедневно по два часа занимается в спортивно-оздоровительном клубе «Антей», что на улице Карла Либкнехта. Его тренер, Антон Епихин из Томска, даёт ему советы через интернет.