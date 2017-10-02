Кадеты из Кыштыма лучше других спасают тонущих

Автор: КР от Сегодня, 09:10 Категория: Спорт

Кадеты четвёртой школы вернулись с областной спартакиады, которая проходила в Сосновском районе. В ней участвовало 14 кадетских отрядов из разных городов Южного Урала.

Как сказал сайту «КР» директор основной школы № 4 Александр Зайцев, их воспитанники заняли два первых и два вторых места. Нашим кадетам не оказалось равных в общей физической подготовке и в спасении на воде. Вторых мест они удостоились в соревнованиях по стрельбе и в выпуске стенгазеты.

В общекомандном зачёте кыштымская команда уступила только соперникам из Копейска и заняла второе место.