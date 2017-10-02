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Уроженка Кыштыма в составе сборной команды России стала чемпионкой мира по степ-аэробике

Автор: КР от Вчера, 12:57 Категория: Спорт

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Чемпионат и первенство мира по фитнес-аэробике проходил в эти дни в городе Лейден в Нидерландах. В номинации «Степ-аэробика» в возрастной группе «кадеты» российские участники 11-13 лет заняли первое место. Победу пришлось буквально зубами вырывать у самых сильных соперников из Чехии.

 

В составе сборной России, ставшей победительницей чемпионата, выступила и 12-летняя Ева Мосева, уроженка Кыштыма. До школы она вместе с родителями проживала в нашем городе, Ева ходила в пятый детский сад. Сейчас семья Мосевых живёт в Челябинске. Ева уже четыре года занимается аэробикой под руководством тренера международного класса, мастера спорта по спортивной гимнастике Олеси Власовой.

 

– В Кыштыме у нас остались бабушки, друзья, знакомые, – сказала сайту «КР» мама 12-летней чемпионки Елена Мосева. – Все они очень переживали за Еву, мы постоянно созванивались, делились новостями. Поэтому победа на чемпионате – это отчасти и кыштымская победа.

 

 

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