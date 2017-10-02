В Кыштыме состоятся соревнования по спортивному ориентированию

Автор: КР от Вчера, 12:31 Категория: Спорт

Впервые за три года проведения соревнования «Осенний азимут» они выйдут теперь за рамки школьных. В них могут принять участие и взрослые. Специально для них подобрано удобное время – состязания пройдут в предстоящее воскресенье на территории лыжной базы радиозавода.

Как сказала сайту «КР» педагог дополнительного образования станции юных туристов «Странник» Юлия Халикова, ограничительный возраст не устанавливается. А вот дети будут допускаться только не ранее, чем 2009 года рождения.

Все спортсмены соревнуются в индивидуальном зачёте. На старте им раздадут карты, на которых будут отмечены десять контрольных пунктов. Если самым младшим участникам необходимо найти только четыре из них, то тем, кому уже исполнилось 18 лет, нужно выйти на все, причём за полтора часа.

Квадрат поисков будет ограничен с севера озёрским шоссе, с юга – садами и болотами, с запада – грунтовой дорогой, а с востока – для детей линией электропередач, для взрослых – железной дорогой. Победителям и призёрам вручат грамоты и медали.

Участие в соревнованиях платное – 50 рублей с человека. Заявки принимаются до пятницы на электронную почту haljasch-87@mail.ru. Форму заявки можно скачать polozhenie_po_sport_orientirovaniyu_2017.doc [63,5 Kb] (cкачиваний: 3) ">здесь.