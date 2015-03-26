В микрорайоне Нижнего Кыштыма спортивные команды оказались на улице
Автор: КР от Вчера, 11:01 Категория: Спорт
Речь идёт о женской волейбольной команде, двух командах по мини-футболу и секции рукопашного боя. В общей сложности порядка ста спортсменов попросту оказались на улице после закрытия физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Интернационала.
Футбольная команда «Спартак», объединяющая 35 мужчин, тренировалась под крышей этого комплекса с 2006 года.
– Мы тренируемся круглый год, – говорит администратор команды Михаил Котов. – О том, что ФОК закрывают, мы узнали на прошлой неделе. Сейчас подыскиваем другое подходящее место. Зал физкультурно-спортивного комплекса на улице Малышева и без того загружен. Попробуем решить вопрос с руководством радиозавода.
Комплекс, известный как ФОК, закрыл свои двери с 1 октября. Причиной стало банкротство его собственника – ООО «Здоровье. Спорт. Отдых». Другого помещения, где могли бы тренироваться баскетболисты, футболисты и борцы, в микрорайоне Нижнего Кыштыма нет.
Как сказал сайту «КР» конкурсный управляющий Евгений Легалов, в суд на «Здоровье. Спорт. Отдых» подали кредиторы. В общей сложности это общество с ограниченной ответственности задолжало разным банкам около 150 миллионов рублей.
– С 1 октября здание физкультурно-оздоровительного комплекса законсервировано, – поясняет Евгений Владимирович. – Оно поставлено под охрану, чтобы обеспечить сохранность имущества, которое впоследствии будет выставлено на торги.
«Здоровье. Спорт. Отдых» было признано банкротом решением Арбитражного суда Челябинской области 24 августа этого года. Введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев.