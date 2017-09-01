Переломов больше не будет. На поле ФСК появились новые ворота
Автор: КР от Вчера, 15:53 Категория: Спорт
Осталось натунуть сетку - и новые ворота займут свои места на футбольном поле ФСК
Как сказал сайту «КР» директор детско-юношеской спортивной школы «Академия футбола» Евгений Доронин, в ближайшее время пару старых тренировочных ворот, которые по документам предназначены для игры в гандбол, заменят на новые. Футбольные ворота размером два на пять метров приобрела для юных спортсменов Русская медная компания.
Незаменимый атрибут тренировок обошёлся спонсорам в 60 тысяч рублей. Современные ворота имеют паспорт безопасности. Перед началом занятий тренеры будут закреплять на них утяжелители-противовесы. Это поможет избежать травм начинающих футболистов.
Напомним, в апреле этого года во время тренировки одной из детских команд «Академии футбола» ничем не закреплённые гандбольные ворота не выдержали сильного порыва ветра и упали на 13-летнего подростка. У него диагностировали перелом голени.
Всего в «Академии футбола» занимается 198 кыштымских школьников от шести до 18 лет.