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Переломов больше не будет. На поле ФСК появились новые ворота

Автор: КР от Вчера, 15:53 Категория: Спорт

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Осталось натунуть сетку - и новые ворота займут свои места на футбольном поле ФСК 

 

Как сказал сайту «КР» директор детско-юношеской спортивной школы «Академия футбола» Евгений Доронин, в ближайшее время пару старых тренировочных ворот, которые по документам предназначены для игры в гандбол, заменят на новые. Футбольные ворота размером два на пять метров приобрела для юных спортсменов Русская медная компания.

 

Незаменимый атрибут тренировок обошёлся спонсорам в 60 тысяч рублей. Современные ворота имеют паспорт безопасности. Перед началом занятий тренеры будут закреплять на них утяжелители-противовесы. Это поможет избежать травм начинающих футболистов.

 

Напомним, в апреле этого года во время тренировки одной из детских команд «Академии футбола» ничем не закреплённые гандбольные ворота не выдержали сильного порыва ветра и упали на 13-летнего подростка. У него диагностировали перелом голени.

 

Всего в «Академии футбола» занимается 198 кыштымских школьников от шести до 18 лет.

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