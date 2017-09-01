В Кыштыме молодёжная палата проведёт неделю спорта

Автор: КР от Вчера, 15:32 Категория: Спорт

Впервые жители Кыштымского округа смогут приходить в физкультурно-спортивный комплекс на бесплатные занятия с опытными тренерами. Такую идею предложила общественная молодёжная палата при Собрании депутатов округа.

Как сказала сайту «КР» заместитель председателя палаты Алёна Аминева, со 2 по 8 октября все желающие, независимо от возраста и физической подготовки, смогут принять участие в Неделе спорта. После рабочего дня можно будет расслабиться с помощью фитнеса, зумбы, йоги и т.д.

Каждый вечер спортивной недели будет посвящён какому-то одному виду спорта. Если позволит погода, то зарядка пройдёт на свежем воздухе. С собой необходимо иметь спортивную одежду и обувь.

Кроме того, молодёжная палата планирует возобновить общегородские утренние зарядки, которые проводились весной этого года.