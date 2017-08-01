В Кыштыме пройдёт отборочный этап открытого областного чемпионата «Улица спорта»
Автор: КР от Вчера, 15:06 Категория: Спорт
Этот зрелищный праздник состоится в предстоящее воскресенье на территории воркаут-площадки школы №1. Начало в 13:00. Кыштымские спортсмены поборются в трёх дисциплинах за право стать участниками супер-финала. Зрителей ожидают ещё и конкурсная программа, подарки от организаторов, а также показательное выступление судей чемпионата.
Как сообщила сайту «КР» представитель пресс-службы управления молодёжной политики министерства образования и науки Челябинской области Анастасия Никулина, участники отборочного тура будут состязаться в трёх возрастных категориях: школьники и студенты от 12 до 17 лет, взрослые от 18 до 30 лет, взрослые 30+.
Они испытают себя в трёх конкурсных состязаниях, по итогам которых и будут определены победители. Так, в силовом фристайле каждому из них будет дано три минуты на то, чтобы он мог продемонстрировать свой показательный номер.
В двоеборье совершеннолетним спортсменам предстоит выполнить подтягивания и отжимания от брусьев. В троеборье, в зависимости от возрастной категории, нужно будет выполнить комплекс упражнений из подтягиваний, отжиманий от брусьев и подъёмы с переворотом с различными весами.
На новых воркаут-площадках Челябинской области, построенных Русской медной компанией, такие же отборочные туры чемпионата «Спортивная улица» пройдут в Карабаше, Коркино, Первомайском и в четырёх районах Челябинска – Металлургическом, Ленинском, Калининском и Курчатовском.
Финал назначен на 10 сентября в Челябинске в парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина на центральной площадке «Воркаут Парк».
В обсуждениях официальной группы чемпионата открыта регистрация участников.
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