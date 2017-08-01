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Сезон детских дворовых отрядов в Кыштыме завершён спортивным праздником

Автор: КР от Вчера, 12:26 Категория: Спорт

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В эти минуты на стадионе физкультурно-спортивного комплекса в нашем городе проходит спортивный праздник. Виновники торжества – дети, с которыми почти три недели ежедневно занимались вожатые из числа старшеклассников и студентов.

 

 

Подвижные и настольные игры проводились в пяти дворах многоквартирных домов Кыштыма. Также члены спортивно-педагогического отряда развлекали детей по вечерам и в микрорайоне санатория «Дальняя Дача» и в посёлках Тайгинка и Слюдорудник.

 

 

Подробности читайте в завтрашнем номере газеты «Кыштымский рабочий».

 

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