Футбольная команда из Кыштыма борется за Кубок Законодательного Собрания Челябинской области
Автор: КР от Вчера, 10:46 Категория: Спорт
Парламентский кубок по мини-футболу среди любительских команд проводится третий год подряд. Инициатором самого массового турнира Южного Урала выступил председатель регионального Заксобрания Владимир Мякуш.
Кыштымская футбольная команда «Спартак» борется за выход в финал этого престижного турнира с первого года. Однако добиться этого нашим спортсменам удалось лишь нынешним летом. До этого «красно-белые» два года подряд занимали на отборочных соревнованиях лишь третье место.
Как сказал сайту «КР» пресс-секретарь спартаковцев Михаил Котов, в этом году на зональном этапе Кубка ЗСО кыштымцы завоевали «серебро», проиграв со счётом 4:2 действующему чемпиону – команде «Копейск».
Финальные встречи 16 лучших мини-футбольных команд состоится в субботу, 26 августа, в 11 часов на стадионе «Центральный» в Челябинске. На Наши футболисты надеются на поддержку кыштымских болельщиков.
Всего за право получить Кубок Законодательного Собрания боролись 404 команды со всего Южного Урала.
Комментарии
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (Антон_Усков)
Добрый день. Хочу сказать, что Александр Олегович -не единственный, кто высуживал деньги у этой фирмы. Ещё я и Ушакова О.Е. это делали, а пиарят только Карнаухова. Хотя, Александр - молодец, но надо в >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (uristalex)
89514724432 Карнаухов Александр Олегович не пойму только почему без согласования статью разместили? >>>
Житель Кыштыма отсудил у магазина крупную сумму за дефектную мебель (slesar)
Во молодец, подскажите что за адвокат, мне тоже нужно >>>
В Кыштыме продолжают трудиться почти треть пенсионеров (Горожанин)
Нет, не будет - они, видите ли, работали и заработали. И продолжают работать. Чего и "вам молодым" желаю - работать и зарабатывать. >>>
В Кыштыме вандалы разгромили обустроенный родник (slesar)
Бог не фраер, он всё видит >>>
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