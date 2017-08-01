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Футбольная команда из Кыштыма борется за Кубок Законодательного Собрания Челябинской области

Автор: КР от Вчера, 10:46 Категория: Спорт

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Парламентский кубок по мини-футболу среди любительских команд проводится третий год подряд. Инициатором самого массового турнира Южного Урала выступил председатель регионального Заксобрания Владимир Мякуш.

 

Кыштымская футбольная команда «Спартак» борется за выход в финал этого престижного турнира с первого года. Однако добиться этого нашим спортсменам удалось лишь нынешним летом. До этого «красно-белые» два года подряд занимали на отборочных соревнованиях лишь третье место.

 

Как сказал сайту «КР» пресс-секретарь спартаковцев Михаил Котов, в этом году на зональном этапе Кубка ЗСО кыштымцы завоевали «серебро», проиграв со счётом 4:2 действующему чемпиону – команде «Копейск».

 

Финальные встречи 16 лучших мини-футбольных команд состоится в субботу, 26 августа, в 11 часов на стадионе «Центральный» в Челябинске. На Наши футболисты надеются на поддержку кыштымских болельщиков.

 

Всего за право получить Кубок Законодательного Собрания боролись 404 команды со всего Южного Урала.

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