В Кыштыме состоится народный чемпионат по воркауту
Автор: КР от 9-08-2017, 18:29 Категория: Спорт
Серия турниров Русской медной компании по воркауту «Улица спорта» состоится в Челябинской области в августе и сентябре. Соревнования будут проходить в два этапа. Отборочные туры состоятся в городах региона на новых воркаут-площадках и в парках, установленных в 2017 году по инициативе РМК.
Профессиональных атлетов и любителей ждут в Карабаше, Коркино, Первомайском, Кыштыме и Челябинске. Всего пройдёт восемь отборочных турниров и супер-финал в Челябинске в честь Дня города.
Первые отборочные турниры состоятся уже в ближайшие дни: 11 августа в Карабаше, 13 августа – в Кыштыме. Суперфинал пройдет в День города Челябинк 10 сентября.
Для участия в первом народном чемпионате по воркауту приглашаются спортсмены трех возрастных категорий (от 12 до 18 лет, взрослые от 18 до 30 лет и взрослые старше 30 лет). В программе соревнования по двум дисциплинам – силовому фристайлу и силовому троеборью.
Силовой фристайл включает в себя выполнение различных элементов и трюков. Каждому участнику даётся 3 минуты, чтобы он мог продемонстрировать свой показательный номер. Судьи оценивают выступление по пятибальной шкале, по трём критериям (динамичные элементы, статичные элементы, переходы и связки между элементами).
Силовое троеборье состоит из трех упражнений. В зависимости от возрастных категорий, меняются условия их выполнения:
- Возрастная категория 12 - 18 лет: подъёмы с переворотом, подтягивания, отжимания от брусьев.
- Возрастная категория 18 - 30 лет: выходы силой, подтягивания с дополнительным весом 24 кг, отжимания от брусьев с дополнительным весом 32кг.
- Возрастная категория 30 лет и старше: выходы силой, подтягивания с дополнительным весом 16 кг, отжимания от брусьев с дополнительным весом 24кг.
По итогам выполнения упражнений баллы суммируются и считаются по коэффициентам Федерации воркаута по нормам и критериям Федерации воркаута Челябинской области.
Во время чемпионата будут организованы разные конкурсы и мастер-классы для зрителей с призами и подарками.
В Кыштыме соревнования состоятся на воркаут-площадке у школы №1 13 августа в 13.00.
Для справки: в 2017 году Русская медная компания выступила с инициативой по установке 17 воркаут-площадок и парков в городах Челябинской и Свердловской областей. Современные спортивные объекты, которые соответствуют международным требованиям, появились в Коркино, Кыштыме, Карабаше, поселке Первомайский и Челябинске. Шесть объектов будет построено в Екатеринбурге. В общей сложности на реализацию проекта РМК направила порядка 40 млн рублей. Воркаут-площадки позволяют заниматься спортом с нагрузкой собственным весом. Они предназначены для лиц не моложе 10 лет.
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