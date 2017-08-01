Пожарные со всего Южного Урала съехались в Кыштым, чтобы погонять мяч

Автор: КР от Сегодня, 18:31 Категория: Спорт

Вчера на стадионе физкультурно-спортивного комплекса завершился чемпионат Государственной противопожарной службы Челябинской области по мини-футболу.

– В этом году честь принимать эти соревнования выпала нашему восьмому отряду, который объединяет огнеборцев Каслей, Кыштыма, Озёрска, Верхнего Уфалея, Нязепетровска, Снежинска и Кунашака, – сказал сайту «КР» организатор соревнований Андрей Курочкин. – Лучший стадион из всех в вашем городе, поэтому мы и решили провести матчи у вас.

Всего на футбольное поле ФСК вышли 15 команд. Но ни одного представителя Кыштыма на состязаниях не было – помешали травмы. Победителями чемпионата стали огнеборцы из Челябинска. Серебро – у их копейских коллег. Третье место завоевали представители Главного управления МЧС России по Челябинской области.