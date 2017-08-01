Пожарный из Кыштыма сыграл в хоккей кувалдой и покрышкой
Автор: КР от Сегодня, 12:48 Категория: Спорт
Фото взято с сайта Главного управления МЧС России по Челябинской области
В Челябинске завершились соревнования по пожарному кроссфиту среди подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области. Пожарный 38-й пожарно-спасательной части Кыштыма Сергей Стрижов вошёл в сборную команду восьмого отряда федеральной противопожарной службы, который объединяет наш город, Касли, Верхний Уфалей и Нязепетровск.
Фото взято с сайта Главного управления МЧС России по Челябинской области
Огнеборцам предстояло выйти на старт в полной боевой экипировке общим весом в 25 килограммов. За десять минут они должны были выполнить махи 24-килограммовой гири, перекантовать автомобильную покрышку весом в 120 килограммов, а покрышку поменьше переместить с помощью кувалды.
Фото взято с сайта Главного управления МЧС России по Челябинской области
Кроме того, пожарные переносили манекен весом в 70 килограммов, а также с помощью верёвки тягали внедорожник. Всего им пришлось преодолеть 13 этапов. По мнению организаторов соревнований, такие нагрузки призваны развить у пожарных не только силу, но и выносливость и ловкость.
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