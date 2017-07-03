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В Кыштыме старший тренер сборной России по каратэ готовит подопечных к участию в первенстве страны

Автор: КР от Сегодня, 10:18 Категория: Спорт

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В физкультурно-спортивном комплексе, расположенном на улице Малышева, проходят тренировочные сборы по каратэ. В наш город съехались 18 спортсменов, входящих в сборные команды Челябинской и Свердловской областей.  Все они оттачивают своё мастерство в боевом искусстве под руководством старшего тренера российской сборной по каратэ Андрея Савченко.

 

Как сказал сайту «КР» сам Андрей Геннадьевич, тренировочные сборы помогают спортсменам привести себя в форму перед выступлениями. Уже завтра вместе с Савченко каратисты отправятся в Ростов-на-Дону, где будет проходить спартакиада учащихся. А оттуда им предстоит ехать в Пензу для участия в первенстве России по каратэ.

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