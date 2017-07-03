В Кыштыме старший тренер сборной России по каратэ готовит подопечных к участию в первенстве страны
Автор: КР от Сегодня, 10:18 Категория: Спорт
В физкультурно-спортивном комплексе, расположенном на улице Малышева, проходят тренировочные сборы по каратэ. В наш город съехались 18 спортсменов, входящих в сборные команды Челябинской и Свердловской областей. Все они оттачивают своё мастерство в боевом искусстве под руководством старшего тренера российской сборной по каратэ Андрея Савченко.
Как сказал сайту «КР» сам Андрей Геннадьевич, тренировочные сборы помогают спортсменам привести себя в форму перед выступлениями. Уже завтра вместе с Савченко каратисты отправятся в Ростов-на-Дону, где будет проходить спартакиада учащихся. А оттуда им предстоит ехать в Пензу для участия в первенстве России по каратэ.
Комментарии
В Кыштыме главный храм города пополнился новыми святынями (9193022937)
Настоятель, спасибо за замечание. Исправили. >>>
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а дети тоже по времени приходят? или с утра там купаются.и не ждут пока спасатели выспятся >>>
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алешенька , чернобров ! что за палата №6 ? совсем крыша поехала что-ль ? >>>
В Кыштыме главный храм города пополнился новыми святынями (Гость Ирина)
Еще есть икона святой великомученицы Екатерины, освященная на мощах, когда впервые состоялось принесение мощей святой в Россию с Синая в 2010 году. Спаси Господи! >>>
В Кыштыме главный храм города пополнился новыми святынями (Настоятель)
Необходимо поправить. Во втором абзаце текста идет речь об иконе преподобного Моисея Уфимского, уроженца троицкого района, широко почитаемого в Уфе и окрестных местах, скончавшегося в 1982 г., в 2002 >>>
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