Электрики из Кыштыма впервые за двадцать лет стали призёрами спартакиады Центральных электрических сетей
Автор: КР от Вчера, 17:32 Категория: Спорт
На базе отдыха «Луч» в Еткульском районе состоялась спартакиада среди работников производственного отделения «Центральные электрические сети». Команда из Кыштыма впервые за последние 20 лет вошла в число призёров.
В соревнованиях участвовало 13 команд со всей Челябинской области. Они состязались в жиме гири, перетягивании каната, настольном теннисе и легкоатлетической эстафете. В рамках спартакиады прошли также соревнования по футболу, волейболу, шахматам.
Как сказал сегодня сайту «КР» начальник Кыштымского района электросетей Толгат Жаппаспаев, наш город представляли 27 человек. Некоторые из них показали высокие результаты сразу в нескольких видах спорта. Инженер группы транспорта электроэнергии Анатолий Фоминых занял первое место в шахматном турнире, а также участвовал в воле йбольных встречах и в настольном теннисе. Инженер Александр Захаров выступил в четырёх состязаниях – жиме гири, футболе, волейболе, перетягивании каната. Неплохие результаты в футболе, волейболе и теннисе показал и его коллега Дмитрий Лучинский.
Кыштымцы не только вернулись с грамотами и памятными подарками. Жаппаспаев пообещал премировать лучших участников спартакиады.
В общекомандном месте Кыштым оказался на третьем месте, уступив первое и второе места командам из Челябинска.
Комментарии
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (slesar)
Так и надо, не фига по улице пьяным шататься, попался отвечай. >>>
В Кыштыме определились с датой ночного обезвоживания (Кирилл Мазур)
!ночное обезвоживание" ! что за ересь ? у автора заголовка обезвоживание мозга ! >>>
Проект центра развития туризма Кыштыма стал обладателем гранта благотворительного фонда Тимченко (kazanalex)
ну собственно еще деньги под разворовывание ))) >>>
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (Искандер)
Где логика - оскорбил в отделе и публично! Тёплое с мягким... >>>
На жителя Кыштыма завели уголовное дело за оскорбление полицейского (НэМэнт)
Какие все нежные стали. А сами то как общаются с людьми ? как с быдлом. >>>
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