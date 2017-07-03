В Кыштыме уличные игры детей возглавят специальные инструкторы

Автор: КР от Сегодня, 09:22 Категория: Спорт

С понедельника, 17 июля, в Кыштыме начнёт работать спортивно-педагогический отряд. В наиболее оживлённых дворах инструкторы вместе с подростками будут занимать детвору интересными играми и состязаниями. Для этого 16 школьников прошли специальный инструктаж в физкультурно-спортивном комплексе. За работу в спортивно-педагогическом отряде они получат заработную плату от центра занятости населения.

Игровые площадки разместятся между домами 133 и 139 на улице К. Либкнехта, во дворе Калинина, 174, на Ветеранов, 26 (территория первой школы), Металлургов, 2 и Бажова, 4. Спортивно-педагогические отряды будут работать также во дворе дома 7 на улице Дальней и на базе школ в посёлках Слюдорудник и Тайгинка.

Как сказал сайту «КР» начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Кыштымского округа Сергей Белов, отряды укомплектованы всем необходимым спортинвентарём. Специально для этого были закуплены новые мячи, обручи и даже самокаты. В распоряжение инструкторов временно передадут бадминтоны, шахматы и прочие атрибуты для спортивно-игровых занятий с детьми.

Спортивно-педагогические отряды будут работать до 11 августа с 17 до 21 часа ежедневно, кроме выходных.