В Кыштыме уличные игры детей возглавят специальные инструкторы
Автор: КР от Сегодня, 09:22 Категория: Спорт
С понедельника, 17 июля, в Кыштыме начнёт работать спортивно-педагогический отряд. В наиболее оживлённых дворах инструкторы вместе с подростками будут занимать детвору интересными играми и состязаниями. Для этого 16 школьников прошли специальный инструктаж в физкультурно-спортивном комплексе. За работу в спортивно-педагогическом отряде они получат заработную плату от центра занятости населения.
Игровые площадки разместятся между домами 133 и 139 на улице К. Либкнехта, во дворе Калинина, 174, на Ветеранов, 26 (территория первой школы), Металлургов, 2 и Бажова, 4. Спортивно-педагогические отряды будут работать также во дворе дома 7 на улице Дальней и на базе школ в посёлках Слюдорудник и Тайгинка.
Как сказал сайту «КР» начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Кыштымского округа Сергей Белов, отряды укомплектованы всем необходимым спортинвентарём. Специально для этого были закуплены новые мячи, обручи и даже самокаты. В распоряжение инструкторов временно передадут бадминтоны, шахматы и прочие атрибуты для спортивно-игровых занятий с детьми.
Спортивно-педагогические отряды будут работать до 11 августа с 17 до 21 часа ежедневно, кроме выходных.
Комментарии
В Кыштыме появилась новая достопримечательность в честь основателя города (Гость Гость)
Опять на школьниках выезжают. Бесплатный детский труд в нашем городе в почете >>>
Кыштым временно останется без воды – того требует технический прогресс (Горожанин)
Администрация, наконец-то, занялась контролем социально-значимых проектов и предприятий - это, безусловно, прогресс. >>>
В Кыштым поступят деньги из областного бюджета на ряд важных проектов (Горожанин)
Очень хочется верить, что эти 10 млн дойдут до наших дворов. Действительно - зачем Кыштыму дороги? >>>
Кыштым временно останется без воды – того требует технический прогресс (Radishev)
Не понял смысла названия статьи, причём тут монтаж водораспределительного устройства и прогресс. >>>
В Кыштыме на улице Интернационала выявился новый аварийный участок на теплосети (Кирилл Мазур)
это не проблема ! >>>
Все комментарии