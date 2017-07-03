Металлурги Кыштыма сразились за кубок РМК

Автор: КР от Сегодня, 10:29 Категория: Спорт

В минувшую субботу в спортивном комплексе Уральского государственного технического университета – УПИ состоялся финал кубка Русской медной компании. Для участия в нём в Екатеринбург съехались 11 команд предприятий, входящих в группу РМК. Соревнования по праву можно считать международными, ведь две спортивные дружины прибыли из Казахстана.



Кыштымский медеэлектролитный завод в финале кубка РМК представляла команда «ЭВРы». Название расшифровывается как «электролизники водных растворов». Честь КМЭЗ защищали победители заводских соревнований – шесть мужчин и три женщины. Они играли в волейбол, мини-футбол, состязались в полиатлоне, бегали. Итоги подводились и в каждом отдельном виде спорта, и в общем зачёте. В прошлом году команда КМЭЗ заняла в финале второе место. В этом сезоне спортсмены мечтали о победе, но, к сожалению, не прорвались в тройку призёров. Они делали всё, что могли, но соперники из ЗАО «Карабашмедь», ОАО «Уралгидромедь» из Полевского и особенно ТОО «Коппер Технолоджи» из Казахстана оказались сыгранней и сильнее.



Конечно, члены команды из Кыштыма расстроились. Им очень хотелось выступить достойно, ведь на трибунах стадиона за них болели друзья, близкие и коллеги. Свыше 90 человек на двух автобусах приехали в Екатеринбург, чтобы поддержать спортсменов родного предприятия. Были среди них и начальник цеха электролиза меди, депутат Собрания депутатов Кыштымского городского округа Павел Плаксин, и заместитель гендиректора КМЭЗ по общим вопросам Владимир Сёмин, и генеральный директор Андрей Кудрявцев. Самыми же активными болельщиками стали дети работников КМЭЗ, для которых РМК подготовила отдельную развлекательную программу. Особенно обидно было не оправдать их ожидания. Но спорт есть спорт, в нём невозможно предугадать результат. Остаётся только закусить удила и начать серьёзную подготовку к пятому юбилейному кубку РМК 2018 года.



Именно так в своё время поступила семья мастера цеха производства медной катанки Алексея Харламова. Он, его жена Наталья и десятилетний сын Пётр уже в третий раз принимают участие в семейных стартах, которые являются своеобразной изюминкой соревнований. Впервые Харламовы сразились за кубок в 2014 году, когда мальчику было семь лет. Тогда они стали вторыми.



- Мы сочли, что нас «засудили», разозлились и так подготовились к состязаниям в 2015 году, что не оставили соперникам ни единого шанса, - вспоминает Алексей.



В прошлом году в семье произошло важное событие: у Петра появилась сестрёнка Катя. По этой серьёзной причине Харламовы пропустили кубок РМК-2016. Нынешним летом они решили наверстать упущенное и вновь приняли участие в семейных стартах. Организаторы, как всегда, придумали совершенно новые, неожиданные, сложные задания, так что полагаться на предыдущий опыт не приходилось. По словам Алексея, главное в этих весёлых, но отнюдь не шуточных состязаниях – взаимопонимание, умение мгновенно принимать решения и оценивать ситуацию.



Семья Харламовых стала бронзовым призёром кубка РМК. После рождения Кати родители довольно быстро смогли набрать форму. В этом им помогла любовь к спорту: папа в своё удовольствие катается на велосипеде и играет в хоккей, сын занимается в академии хоккея, а мама тянется за своими мужчинами. Харламовы надеются повторить успех 2015 года на соревнованиях в следующем году.



Еще одна семья металлургов дебютировала в финале кубка в минувшую субботу. Такая возможность у инженера-электроника КМЭЗ Игоря Сырейщикова, его жены Татьяны и семилетней Виталины появилась благодаря тому, что в 2017 году весёлые старты впервые проводились отдельно для команд с дошкольниками и отдельно – для команд со школьниками. Виталина Сырейщикова успешно выступила на соревнованиях по бегу в своём детском саду, где опередила даже мальчишек-соперников. Эта победа навела её родителей на мысль о создании семейной дружины для участия в корпоративных состязаниях. Подготовкой к ним, как ни странно, руководила дочь.



- Я говорила папе и маме, что надо выполнять задания спокойно, не бешено, но правильно, - рассуждает Виталина. – И они меня слушались. Хорошо, что мы были все вместе, всей семьёй.



Сырейщиковы получили приз за участие в финале, но у них, как и у Харламовых, далеко идущие планы. Виталина утверждает, что они будут заниматься и обязательно станут первыми. Она, как и её родители, в восторге от праздника, которым стал для них, для всех участников и болельщиков кубок РМК.