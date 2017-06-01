Школьник из Кыштыма стал обладателем второго золотого знака ГТО

Автор: КР от Сегодня, 10:15 Категория: Спорт

Фото из группы "Центр тестирования ВФСК ГТО г.Кыштым"

Десятиклассник третьей школы Евгений Садыков получил свой первый золотой знак ГТО в минувший четверг. До этого он отлично выполнил нормативы всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» в возрастной группе от 13 до 15 лет.

Как сказал сайту «КР» сам Евгений Садыков, он мечтает связать свою жизнь со спортом, а золотой знак ГТО даёт дополнительные баллы при поступлении в вуз. Поэтому, как только ему исполнилось 16, он снова пришёл в центр тестирования ГТО в Кыштыме, чтобы попробовать свои силы в следующей возрастной категории.

Фото из группы "Центр тестирования ВФСК ГТО г.Кыштым"

Результаты его стараний уже известны – недавно министр спорта РФ Павел Колобков подписал приказ «О награждении золотым знаком отличия ВФСК «Готов к труду и обороне». В нём, помимо Садыкова, указана и ученица 10 класса второй школы Юлия Краснова. Оба признаны сильнейшими многоборцами в составе сборной команды Кыштыма на летнем областном фестивале ГТО.

В апреле этого года Юлия стала призёром Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, которая прошла в Ульяновске. А Евгений входит в сборную Челябинской области по лыжным гонкам и имеет первый взрослый разряд по этому виду спорта. Он единственный из нашего города удостоился стипендии губернатора Челябинской области.

Напомним, в предыдущем приказе министра спорта РФ значилось 23 кыштымца, удостоенных золотого знака отличия ГТО.