Болельщикам из Кыштыма предлагают искупаться в грязи
Автор: КР от Сегодня, 12:24 Категория: Спорт
В предстоящие выходные на турбазе «Юрма» состоится ежегодный уральский квадрофествиаль «Черемша». Более сотни спортсменов из Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Пермского края поборются за звание лучшего квадроциклиста Урала. В прошлом году победителем гонок стал житель Екатеринбурга Сергей Карякин – первый россиянин, выигравший самый именитый в мире ралли-марафон «Дакар-2017» в зачёте среди квадроциклистов.
Участники фестиваля будут преодолевать различные препятствия на дистанциях разной длины. Их ждут лабиринты с топкими болотами и труднопроходимыми бродами. А самые отчаянные болельщики смогут составить им компанию и окунуться в грязевую ванну. Кроме того, квадроциклисты будут на скорость ездить змейкой, проезжать мостик и выбоины, забираться на гору покрышек.
Подробности на сайте организатора фестиваля, которым традиционно стал уральский снегоходный клуб «Юрма». Добраться до места проведения соревнований можно на автомобиле. Турбаза «Юрма» расположена в 12 километрах от посёлка Большие Егусты на одноимённом хребте. Координаты для навигатора – N 55°37.900, E 060°04.300.
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