В Кыштыме дети сдают нормы ГТО в загородных лагерях
Автор: КР от Сегодня, 14:11 Категория: Спорт
Судейская бригада центра тестирования комплекса «Готов к труду и обороне!» сейчас работает в детском лагере «Радуга», подведомственном Кыштымскому медеэлектролитному заводу.
Почти 200 юных кыштымцев, отдыхающих на берегу озера Увильды, выполняют нормативы ГТО. Они качают пресс, бегают на короткие дистанции, прыгают в длину с места, отжимаются и метают мячи.
Как сказала сайту «КР» методист-инструктор кыштымского центра тестирования ГТО в Кыштыме Елена Слива, в минувший вторник такие же спортивные соревнования прошли и в летнем оздоровительном лагере «Волна». В них приняли участие 175 детей.
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