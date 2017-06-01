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В Кыштыме дети сдают нормы ГТО в загородных лагерях

Автор: КР от Сегодня, 14:11 Категория: Спорт

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Судейская бригада центра тестирования комплекса «Готов к труду и обороне!» сейчас работает в детском лагере «Радуга», подведомственном  Кыштымскому медеэлектролитному заводу.

 

 

Почти 200 юных кыштымцев, отдыхающих на берегу озера Увильды, выполняют нормативы ГТО. Они качают пресс, бегают на короткие дистанции, прыгают в длину с места, отжимаются и метают мячи.

 

 

Как сказала сайту «КР» методист-инструктор кыштымского центра тестирования ГТО в Кыштыме Елена Слива, в минувший вторник такие же спортивные соревнования прошли и в летнем оздоровительном лагере «Волна».  В них приняли участие 175 детей.

 

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