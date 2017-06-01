В Кыштыме стартует открытие сезона мотогонок

Автор: КР от Сегодня, 12:29 Категория: Спорт

В предстоящие выходные на автодроме в районе Голой Сопки пройдёт первый этап открытого кубка Урала по эндуро «Каменный пояс». Как и прежде, организаторами соревнований выступают министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и кыштымский спортивно-технический клуб «Радон».

Как сказал сайту «КР» директор «Радона» Анатолий Калачёв, в Кыштым съедутся спортсмены из Челябинской, Свердловской, Самарской, Тюменской, Томской, Пермской и Курганской областей, а также из Башкирии и Ханты-Мансийского автономного округа. Всего – около сотни мотоциклистов.

Торжественное открытие мотогонок состоится в воскресенье, 18 июня в 12 часов. Участникам предстоит преодолеть 50 километров лесных дорог. В этот день с 11 до 16 часов будут закрыты лесные дороги в районах гор Сугомак и Егоза, посёлков Канифольный, Кувалжиха.