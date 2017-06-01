В Кыштыме стартует открытие сезона мотогонок
Автор: КР от Сегодня, 12:29 Категория: Спорт
В предстоящие выходные на автодроме в районе Голой Сопки пройдёт первый этап открытого кубка Урала по эндуро «Каменный пояс». Как и прежде, организаторами соревнований выступают министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и кыштымский спортивно-технический клуб «Радон».
Как сказал сайту «КР» директор «Радона» Анатолий Калачёв, в Кыштым съедутся спортсмены из Челябинской, Свердловской, Самарской, Тюменской, Томской, Пермской и Курганской областей, а также из Башкирии и Ханты-Мансийского автономного округа. Всего – около сотни мотоциклистов.
Торжественное открытие мотогонок состоится в воскресенье, 18 июня в 12 часов. Участникам предстоит преодолеть 50 километров лесных дорог. В этот день с 11 до 16 часов будут закрыты лесные дороги в районах гор Сугомак и Егоза, посёлков Канифольный, Кувалжиха.
Комментарии
В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества (Горожанин)
Проводка сгорела не в доме - читайте внимательно. Зачем им было хвататься за проводку, если на протяжении 20 лет у них был газ? Большинство не выбирало (за небольшим исключением). Был ли на тот >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Гость Вячеслав)
Ну все..жирик наш президент ☺ >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Антон_Усков)
Только этот дом - Ленина, 22-в >>>
Соколы Жириновского соорудили песочницу в одном из дворов Кыштыма (Антошка)
Как говорится "Заставь дурака богу молиться..." >>>
В Кыштыме жильцы двухэтажного дома, отрезанного от газа, остались теперь и без электричества (Гость Горожанин)
А чего же только сейчас то спохватились собственники про проводку. Дом то принадлежит собственникам, следовательно и следить за его состоянием должны собственники, или УК, которую они выбрали и довери >>>
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