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В Кыштыме стартует открытие сезона мотогонок

Автор: КР от Сегодня, 12:29 Категория: Спорт

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В предстоящие выходные на автодроме в районе Голой Сопки пройдёт первый этап открытого кубка Урала по эндуро «Каменный пояс». Как и прежде, организаторами соревнований выступают министерство по физической культуре и спорту Челябинской области и кыштымский спортивно-технический клуб «Радон».

 

Как сказал сайту «КР» директор «Радона» Анатолий Калачёв, в Кыштым съедутся спортсмены из Челябинской, Свердловской, Самарской, Тюменской, Томской, Пермской и Курганской областей, а также из Башкирии и Ханты-Мансийского автономного округа. Всего – около сотни мотоциклистов.

 

Торжественное открытие мотогонок состоится в воскресенье, 18 июня в 12 часов. Участникам предстоит преодолеть 50 километров лесных дорог. В этот день с 11 до 16 часов будут закрыты лесные дороги в районах гор Сугомак и Егоза, посёлков Канифольный, Кувалжиха.

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