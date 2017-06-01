Маша Васильева из Кыштыма завоевала две золотых медали на Всемирных играх победителей среди детей, преодолевших рак

Автор: КР от Вчера, 14:22 Категория: Спорт

Вчера в Москве завершились Всемирные детские игры победителей. Соревнования для детей, перенесших онкологические заболевания, уже в восьмой раз прошли при поддержке благотворительного фонда «Подари жизнь», учреждённого знаменитыми артистами Чулпан Хаматовой и Диной Корзун.

Для участия в празднике спорта в столицу России прибыли делегации из разных уголков России и 15 стран мира: Армении, Белоруссии, Болгарии, Венгрии, Германии, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, Сербии, Турции, Узбекистана, Украины и Хорватии. Ребята состязались в стрельбе, настольном теннисе, футболе, лёгкой атлетике, плавании и шахматах.

В команде Южного Урала под эгидой Челябинского общественного движения помощи онкобольным детям «Искорка» уже второй раз участвовала и Маша Васильева из Кыштыма. Она вновь боролась за победу на футбольном поле. В прошлом году её дружина завоевала «бронзу». В этом году, по сложившейся традиции, всех ровесниц Маши перетасовали по разным командам. Совершенно незнакомые девчонки, среди которых оказалась, например, спортсменка из Индии, сумели сплотиться и стать первыми.

Второе «золото» двенадцатилетней ученицы школы №2 имеет особый вес. Целый год Маша, по настоянию папы, занималась плаванием в бассейне «Садко» у тренера Александра Шишкина, чтобы в рамках Всемирных игр выйти на водные дорожки спортивного комплекса ЦСКА. Перед соревнованиями юных пловцов напутствовали параолимпийская чемпионка Олеся Владыкина и четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников.

Целеустремлённость и настойчивость, мощная поддержка родных привели Машу к победе. В субботу третьего июня она поднялась на верхнюю ступень пьедестала. На плечи девочка набросила флаг фонда «Искорка» – той общественной организации, которая когда-то помогла ей справиться со страшной болезнью.

Все три дня рядом с Машей находился её папа Андрей Васильев. Он и сам принял участие в традиционном футбольном матче «Папы против звёзд». Чтобы попасть в сборную команду отцов, ему пришлось преодолеть три отборочных тура. Бок о бок с ним сражались папы из Магадана и Гродно, Вологды и Калуги, Челябинска и Магнитогорска. Актёрам театра и кино Кириллу Сафонову, Денису Матросову, Алексею Макарову, Артуру Смольянинову и Анатолию Руденко пришлось нелегко, ведь зрители на трибунах единодушно болели за их соперников, скандируя: «Папы! Папы –вперёд!». В итоге со счётом 3:3 победила дружба.

Сегодня вечером Андрей и Маша Васильевы отправятся домой, в родной Кыштым. «Мы счастливы!» – в голос сказали и дочка, и папа по телефону корреспонденту «КР». Мария намерена продолжать тренировки в бассейне. Всемирные игры победителей, по словам их создателей Чулпан Хаматовой и Дины Корзун, для того и придуманы, чтобы дарить их участникам уверенность в себе. И укреплять надежду на лучшее в тех, кто только борется с болезнью.