В Кыштыме пройдёт массовый велокросс

Автор: КР от Сегодня, 11:16 Категория: Спорт

Фото Евгения Скоморохова

В предстоящую субботу в окрестностях посёлка Слюдорудника состоится традиционный веломарафон «В Европу и обратно». Его организаторами стали спортивно-туристический центр «Провинция» и центр развития туризма Кыштымского городского округа.

На участие в велокроссе заявки подали уже более ста человек. На соревнования в наш город приедут не только южноуральцы, но и представители Свердловской и Курганской областей. Заявился также житель города Мегиона Ханты-Мансийского автономного округа.

Опытные спортсмены будут состязаться в скоростном преодолении трассы. Новички преодолеют более 40 километров лесных, грунтовых и асфальтированных дорог.

Тем, чьи велосипеды приспособлены лишь для прогулок, предложат прокатиться по специальному маршруту длиной в 20 километров. Этот облегчённый маршрут не предполагает сложного рельефа, поэтому его смогут преодолеть даже юные велосипедисты. К тому же в середине пути будет организован пункт перекуса. На финише всем вручат памятные подарки.

Старт марафона 3 июня в 12 часов на стадионе «Провинции». Начало регистрации в 10 часов. Подробности – в официальной группе велокросса.