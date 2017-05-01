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Русская медная компания подарила подросткам Кыштыма современную площадку для воркаута

Автор: КР от Вчера, 16:10 Категория: Спорт

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Сегодня на территории первой школы состоялось торжественное открытие площадки для занятий воркаутом. Воркаут – это любительский вид спорта, который включает в себя выполнение различных упражнений на уличных площадках, оснащённых турниками, брусьями, шведскими стенками и другими конструкциями.

 

В открытии площадки приняли участие вице-президент Русской медной компании по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова, и. о. главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин и директор первой школы Наталья Каримова.

 

– Мы надеемся, что это спортивное сооружение всегда будет востребовано, – сказала Анна Шабарова. – Надеемся, что кыштымцы отнесутся к ней бережно.

 

Площадка, отвечающая всем современным требованиям безопасности, обошлась Русской медной компании в один миллион 200 тысяч рублей.

 

После символического перерезания красной ленточки показательными выступлениями кыштымских школьников и педагогов удивили лучшие уличные гимнасты Челябинской области. Затем опытные воркаутеры провели с детьми разминку и даже мастер-классы. Гости из Челябинска показали, как нужно правильно подтягиваться на турнике, чтобы не получить травму.

Ещё больше фото с открытия площадки – в нашей рубрике «Фотогалерея».

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