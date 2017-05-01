Русская медная компания подарила подросткам Кыштыма современную площадку для воркаута
Автор: КР от Вчера, 16:10 Категория: Спорт
Сегодня на территории первой школы состоялось торжественное открытие площадки для занятий воркаутом. Воркаут – это любительский вид спорта, который включает в себя выполнение различных упражнений на уличных площадках, оснащённых турниками, брусьями, шведскими стенками и другими конструкциями.
В открытии площадки приняли участие вице-президент Русской медной компании по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова, и. о. главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин и директор первой школы Наталья Каримова.
– Мы надеемся, что это спортивное сооружение всегда будет востребовано, – сказала Анна Шабарова. – Надеемся, что кыштымцы отнесутся к ней бережно.
Площадка, отвечающая всем современным требованиям безопасности, обошлась Русской медной компании в один миллион 200 тысяч рублей.
После символического перерезания красной ленточки показательными выступлениями кыштымских школьников и педагогов удивили лучшие уличные гимнасты Челябинской области. Затем опытные воркаутеры провели с детьми разминку и даже мастер-классы. Гости из Челябинска показали, как нужно правильно подтягиваться на турнике, чтобы не получить травму.
Ещё больше фото с открытия площадки – в нашей рубрике «Фотогалерея».
Комментарии
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (slesar)
Вы думаете человек изначально не хотел возвращаться? Просто наверное есть с чем сравнивать. >>>
В Кыштыме в массовом порядке начали штрафовать водителей, которые паркуют свои автомобили на тротуарах (Антошка)
Ага, особенно когда каменистая почва без травы. А на плане 30 летней давности там газон.На фотке к статье - автомобилистам, судя по знаком, как раз надо парковаться с заездом на тротуар. >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (ДИАНА ДЕМИДОВА)
Режиссёров судить нельзя,потому что они режиссёры (Сенцов,Серебренников,терроризм,растрата государственных денег) Врачей судить нельзя,потому что... ... О правовом государстве остаётся только мечтать >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Фигище)
Фигассе, деньжыщи...Где ж она 16 тыщь возьмёт-то? >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Кирилл Мазур)
может она врач хороший , но как человек- ...авно ! деньки взыскать с чиновника администрации , который допустил просрочку исковой давности >>>
Все комментарии