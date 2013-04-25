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В Кыштыме впервые состоится турнир по нардам

Автор: КР от Вчера, 09:59 Категория: Спорт

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Соревнования пройдут 25 июня в одном из кафе города. Их организатором стал житель Кыштыма – любитель нард Виктор Михеев. Он сам неоднократно участвовал и побеждал в подобных чемпионатах областного уровня, и теперь пытается привить любовь к этой игре среди своих земляков.

 

Судьёй будет один из членов федерации спортивных нард города Челябинска. Игральные доски участникам состязаний приносить с собой не придётся – их предоставят на месте.

 

К участию в соревнованиях приглашаются как любители, так и мастера этой игры, известной ещё как бэкгэммон или триктрак. Возрастной ценз – от 18 лет. География участников не ограничена только Кыштымом. Записаться на турнир можно по телефону 8-952-520-63-91.

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