В Кыштыме впервые состоится турнир по нардам
Автор: КР от Вчера, 09:59 Категория: Спорт
Соревнования пройдут 25 июня в одном из кафе города. Их организатором стал житель Кыштыма – любитель нард Виктор Михеев. Он сам неоднократно участвовал и побеждал в подобных чемпионатах областного уровня, и теперь пытается привить любовь к этой игре среди своих земляков.
Судьёй будет один из членов федерации спортивных нард города Челябинска. Игральные доски участникам состязаний приносить с собой не придётся – их предоставят на месте.
К участию в соревнованиях приглашаются как любители, так и мастера этой игры, известной ещё как бэкгэммон или триктрак. Возрастной ценз – от 18 лет. География участников не ограничена только Кыштымом. Записаться на турнир можно по телефону 8-952-520-63-91.
Комментарии
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (slesar)
Вы думаете человек изначально не хотел возвращаться? Просто наверное есть с чем сравнивать. >>>
В Кыштыме в массовом порядке начали штрафовать водителей, которые паркуют свои автомобили на тротуарах (Антошка)
Ага, особенно когда каменистая почва без травы. А на плане 30 летней давности там газон.На фотке к статье - автомобилистам, судя по знаком, как раз надо парковаться с заездом на тротуар. >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (ДИАНА ДЕМИДОВА)
Режиссёров судить нельзя,потому что они режиссёры (Сенцов,Серебренников,терроризм,растрата государственных денег) Врачей судить нельзя,потому что... ... О правовом государстве остаётся только мечтать >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Фигище)
Фигассе, деньжыщи...Где ж она 16 тыщь возьмёт-то? >>>
Молодой челябинский хирург предпочла не возвращать родному Кыштыму деньги за своё образование (Кирилл Мазур)
может она врач хороший , но как человек- ...авно ! деньки взыскать с чиновника администрации , который допустил просрочку исковой давности >>>
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