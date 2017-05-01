Утро выходного в Кыштыме начнётся с зумбы
Автор: КР от Вчера, 12:30 Категория: Спорт
В предстоящее воскресенье общегородская зарядка вновь пройдёт под звуки латиноамериканских песен. Лицензированный инструктор программы Zumba®Fitness Наталья Летягина будет ждать всех на стадионе физкультурно-спортивного комплекса на улице Малышева в 10 часов. Если позволит погода, то утренние танцы пройдут на свежем воздухе.
Отличие зумбы от остальных фитнес-программ в том, что во время занятий нет ощущений, что вы занимаетесь спортом. Вместо них – позитивные эмоции, будто от весёлой вечеринки. При этом результат танцевальных тренировок равноценен полноценным спортивным занятиям.
Для участия в зарядке в стиле зумба необходимо надеть удобную спортивную одежду и кроссовки. Также рекомендуется взять бутылку воды – попотеть придётся основательно.
Напомним, первая утренняя общегородская зарядка прошла в Кыштыме 18 марта. Инициатором её проведения стала общественная молодёжная палата Кыштымского городского округа. Всего состоялось пять таких тренировок, каждую из которых посетило около полусотни человек.
Комментарии
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