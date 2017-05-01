Требуется продавец в ТЦ "Набережный", в отдел "Рыбалка", со знанием профиля. тел. 8 922-630-00-90 Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Утро выходного в Кыштыме начнётся с зумбы
Челиндбанк. Ипотека лёгкая на подъём

Утро выходного в Кыштыме начнётся с зумбы

Автор: КР от Вчера, 12:30 Категория: Спорт

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

В предстоящее воскресенье общегородская зарядка вновь пройдёт под звуки латиноамериканских песен. Лицензированный инструктор программы Zumba®Fitness Наталья Летягина будет ждать всех на стадионе физкультурно-спортивного комплекса на улице Малышева в 10 часов. Если позволит погода, то утренние танцы пройдут на свежем воздухе.

 

Отличие зумбы от остальных фитнес-программ в том, что во время занятий нет ощущений, что вы занимаетесь спортом. Вместо них –  позитивные эмоции, будто от весёлой вечеринки. При этом результат танцевальных тренировок равноценен полноценным спортивным занятиям.  

 

Для участия в зарядке в стиле зумба необходимо надеть удобную спортивную одежду и кроссовки. Также рекомендуется взять бутылку воды – попотеть придётся основательно.  

 

Напомним, первая утренняя общегородская зарядка прошла в Кыштыме 18 марта. Инициатором её проведения стала общественная молодёжная палата Кыштымского городского округа. Всего состоялось пять таких тренировок, каждую из которых посетило около полусотни человек.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter