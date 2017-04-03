Школьник из Кыштыма стал призёром чемпионата России по кикбоксингу

Автор: КР от Вчера, 15:56 Категория: Спорт

Из Одинцовского района Московской области, где проходили чемпионат и первенство России по кикбоксингу, с бронзовой медалью вернулся 13-летний воспитанник кыштымского тренера Александра Теплякова Артём Астахов. Он ученик средней школы № 2, занимается кикбоксингом в спортивном клубе «Сакура» полтора года.

– Артём выступал в весовой категории свыше 70 килограммов среди подростков 13-14 лет, – сказал сайту «КР» начальник управления по физической культуре, спорту и туризму Кыштымского городского округа Сергей Белов. – Он провёл два боя в одном из самых сложных разделов – фулл-контакте.