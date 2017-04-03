В Кыштыме стартует областной кубок по футболу памяти тренера Виктора Дайбова
Автор: КР от Сегодня, 11:46 Категория: Спорт
В Кыштыме стартует ежегодный областной кубок по футболу памяти основателя городского футбольного клуба «Металлург» Виктора Дайбова. В прошлом сам футболист и хоккеист, Виктор Владимирович четверть века тренировал футболистов. Кыштымский «Металлург» под его руководством становился участником Кубка Урала. Виктор Дайбов был директором физкультурно-оздоровительного комплекса на Нижнем Кыштыме, возглавлял фонд развития и поддержки спорта, был удостоен звания «Отличник физической культуры и спорта».
В память об этом человеке на стадионе физкультурно-спортивного комплекса пройдёт серия домашних матчей. В предстоящую субботу в 12 часов кыштымская «Академия футбола» сыграет с футбольным клубом «Лотор» из города Миасса. В этот же день в 14 часов состоится матч между «Металлургом» и командой из Сатки.
В воскресенье, 23 апреля, в полдень «Лотор» сыграет с футбольным клубом Аргаяша, а в 14 часов спортсмены из Сатки проведут матчевую встречу с Общественным футбольным клубом Кыштыма.
Победители областного кубка по футболу определятся 30 апреля.
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