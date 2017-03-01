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Лыжный марафон «На распутье», который должен был состояться в Кыштыме в ближайшую субботу, перенесён на другой день

Автор: КР от Сегодня, 10:19 Категория: Спорт

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Фото Валерия Луценко

 

Информация об этом появилась в официальном интернет-сообществе марафона в социальной сети «В Контакте». Из-за погодных условий лыжная трасса в спортивно-туристическом центре «Провинция» в посёлке Слюдорудник, где и должны были послезавтра состояться соревнования, оказалась непригодной для их проведения.

 

Организаторы пообещали, что уже через неделю, 1 апреля, лыжники всё же выйдут на старт. Все пункты положения о марафоне, кроме даты, остались неизменными. Подробная информация – в интернет-сообществе «На распутье».

 

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