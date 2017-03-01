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Пожарные из Кыштыма поймали на мормышку … победу

Автор: КР от Вчера, 15:34 Категория: Спорт

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Сотрудники пожарно-спасательной части №38 из Кыштыма приняли участие в традиционных открытых соревнованиях по зимней ловле рыбы на мормышку среди подразделений Каслинского пожарно-спасательного гарнизона.

 

Состязания прошли в рамках Года гражданской обороны, объявленного МЧС России в 2017 году. Больше 30 участников из 9 команд вышли на лёд озера Большие Касли в погоне за рыбацким счастьем.

 

Соревнования длились три часа. К всеобщему удовольствию,  погода благоприятствовала рыбакам.  Пока они закидывали удочки, члены жюри варили для них уху.

 

Победители были определены после  контрольного взвешивания улова. Пожарные  из Кыштыма стали первыми в командном зачёте. Сразу два главных приза внёс в кыштымскую копилку Максим Плаксин: он оказался лучшим в личном первенстве и поймал самую крупную рыбу, хотя  на мормышку в этот день, как назло, реагировала одна мелочь.

 

Команда ПСЧ 38 привезла в родные пенаты медали, грамоты, ценные подарки и переходящий кубок.

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