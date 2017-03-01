Пожарные из Кыштыма поймали на мормышку … победу

Автор: КР от Вчера, 15:34 Категория: Спорт

Сотрудники пожарно-спасательной части №38 из Кыштыма приняли участие в традиционных открытых соревнованиях по зимней ловле рыбы на мормышку среди подразделений Каслинского пожарно-спасательного гарнизона.

Состязания прошли в рамках Года гражданской обороны, объявленного МЧС России в 2017 году. Больше 30 участников из 9 команд вышли на лёд озера Большие Касли в погоне за рыбацким счастьем.

Соревнования длились три часа. К всеобщему удовольствию, погода благоприятствовала рыбакам. Пока они закидывали удочки, члены жюри варили для них уху.

Победители были определены после контрольного взвешивания улова. Пожарные из Кыштыма стали первыми в командном зачёте. Сразу два главных приза внёс в кыштымскую копилку Максим Плаксин: он оказался лучшим в личном первенстве и поймал самую крупную рыбу, хотя на мормышку в этот день, как назло, реагировала одна мелочь.

Команда ПСЧ 38 привезла в родные пенаты медали, грамоты, ценные подарки и переходящий кубок.