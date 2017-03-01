Юные лыжники из Кыштыма привезли из закрытого города четыре медали

Автор: КР от Сегодня, 12:05 Категория: Спорт

Кыштымский лыжник Евгений Садыков на марафоне "Синара-2017". Фото Григория Лебедева

Честь нашего города на традиционном лыжном марафоне «Синара-2017», состоявшемся в Снежинске, защищали четверо спортсменов. На лыжню, проложенную по городскому стадиону имени Юрия Гагарина, вышел десятиклассник третьей школы Евгений Садыков. Он наравне со взрослыми мужчинами пробежал дистанцию в 20 километров. В своей возрастной категории Евгений завоевал первое место.

Фото Григория Лебедева

Такое же расстояние преодолела классическим ходом ещё одна ученица 10 класса той же третьей школы Анна Иващенко. На финише она стала третьей.

Фото Григория Лебедева

На самой короткой дистанции, равной десяти километрам, в возрастной категории 18 лет и младше не было равных восьмикласснице первой школы Марии Брялиной – она заняла первое место. Медаль с серебряным отливом завоевали также лыжница из нашего города – ученица девятого класса третьей школы Юлия Самокрутова финишировала второй.

Кыштымская спортсменка Мария Брялина. Фото Григория Лебедева

Всего в марафоне приняли участие 472 лыжника из Кыштыма, Озёрска, Верхнего Уфалея и Златоуста.