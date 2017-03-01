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Медаль с серебряным отливом. Кыштым растит будущих олимпийских чемпионов

Автор: КР от Вчера, 15:55 Категория: Спорт

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Колонна кыштымских спортсменов на Дне города в прошлом году

 

В минувшую пятницу коллегия министерства спорта Челябинской области подвела итоги спартакиады учащихся «Олимпийские надежды Южного Урала» в прошлом году. Кыштым занял второе место в своей группе, оставив позади около полутора десятков городских округов. Лидеру – городу Карталы – наши спортсмены из числа школьников уступили всего три балла. Кубок и диплом от министерства был вручён начальнику управления по физической культуре, спорту и туризму Сергею Белову.

 

Как сообщил сайту «КР» сам Сергей Григорьевич, кыштымские спортсмены были представлены в 17 видах спорта. Помимо обязательных лёгкой атлетики, лыжных гонок, футбола, волейбола и баскетбола, наши юноши и девушки достойно показали себя в спортивном ориентировании на лыжах, хоккее, самбо, дзюдо, боксе, велоспорте, шахматах, плавании, пулевой стрельбе и в спортивном туризме.

 

Годом раньше Кыштым занял по итогам этих областных соревнований четвёртое место.

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