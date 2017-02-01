В Кыштыме полицейские устроили массовые гонки. На лыжах

Автор: КР от Вчера, 14:32 Категория: Спорт

В минувшую пятницу на лыжной базе радиозавода впервые состоялись соревнования между полицейскими нашего города и Карабаша. Отметить День защитника Отечества на свежем воздухе предложил своим подчинённым начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» Юрий Добрецкий.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, на лыжню вышло около 30 человек – это мужские сборные Кыштыма, Карабаша и ветеранов МВД, а также женщины-полицейские. Не отставали от родителей и их дети. Маленькие спортсмены, самому младшему из которых три, а самому старшему – восемь, тоже соревновались между собой.

В лыжной эстафете на один километр приняли участие три команды по четыре человека в каждой. Первыми на финиш пришли карабашцы. Второе место заняли ветераны. Кыштымские полицейские оказались третьими.

В женском забеге на 500 метров не было равных начальнику группы делопроизводства и режима карабашской полиции Ольге Евдокимовой. Медаль с серебряным отливом завоевала старший инспектор по делам несовершеннолетних Анастасия Аношкина. Третье место заняла стажёр-дознаватель из Кыштыма Светлана Митляева.

Комментатором соревнований был начальник кыштымской городской полиции Юрий Ерёмин. Музыкальное оборудование для спортивного праздника предоставил Дворец культуры «Победа». Все занявшие призовые места получили подарки.

После лыжных гонок и участники соревнований, и их болельщики угостились кашей из полевой кухни и приготовленным на костре пловом.

На следующие спортивные состязания, по задумке Юрия Добрецкого, полицейские пригласят ещё и кыштымских сотрудников МЧС и судебных приставов.