В Кыштыме завершился первый день ралли «Малахит»

Автор: КР от Вчера, 22:25 Категория: Спорт

Два часа назад в районе Косого моста финишировал последний экипаж участников гонки «Малахит». Раллисты по заснеженной лесной дороге на большой скорости преодолевали сложные повороты и трамплины. Длина трассы от Косого моста до деревни Куватал составила 20 километров. В обратном направлении гонщики ехали уже в сумерках – и зрители, которых вдоль дороги собралось немало, смогли оценить дополнительное освещение болидов.

Всего в сегодняшних заездах приняло участие около 40 экипажей из Челябинской, Свердловской, Московской, Тюменской, Курганской областей, а также Башкортостана и Удмуртии. Не обошлось и без поломок. «Восьмёрка», которой управлял курганец, сошла с дистанции – закипело масло.

По результатам первых заездов лидером стал экипаж Павла Соколова и Игоря Сурнина из города Озёрска. На «Субару Импреза» они преодолели 20 километров за 10 минут и 20 секунд, причём неслись на скорости более 116 километров в час. За плечами у них призовые места на ралли «Южный Урал», «Малахит», «УралАсбест», «Стилобит» и многих других. В прошлом году Соколов занял десятое место в Кубке России по ралли.

Завтра состоится второй день зрелищных соревнований. Он станет настоящим экзаменом как для гонщиков, так и для штурманов. Им предстоит пройти участок в районе посёлка Слюдорудник и специальный отрезок трассы в районе озера Акакуль. Он – узкий, техничный и сложный для пилотирования – не применялся в автогонках «Малахит» уже десять лет.

В связи с проведением ралли завтра с девяти утра и до половины первого дня будет перекрыта дорога вокруг озера Акакуль от железнодорожного переезда в поселке Татыш мимо баз отдыха на восточном берегу и садового товарищества «Озерское» до выезда на автодорогу Кузнецкое – Кыштым. Также с 11 до 17 часов нельзя будет проехать от посёлка Слюдорудник до деревни Косой мост через Белое озеро.

Все заезды болельщики могут увидеть бесплатно. Однако аварии на трассе непредсказуемы, поэтому необходимо всегда стоять лицом к дороге, держаться внешней стороны от поворотов и трамплинов, следить за детьми и домашними животными, не парковать автомобили рядом со спецучастками.

Подробности на сайте http://www.raf74.ru.