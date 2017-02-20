В Кыштыме померялись казачьей удалью и дети, и взрослые

Автор: КР от 20-02-2017, 11:37 Категория: Спорт

В минувшую субботу на базе отдыха «Акуля» состоялись казачьи военно-патриотические игры, посвящённые Дню защитника Отечества. В них приняли участие казачата из Кыштыма, Озёрска, Чебаркуля и Сатки.

Как сообщил сайту «КР» главный судья игр – руководитель Челябинского регионального отделения молодёжной казачьей организации «Есаул» Алексей Репин, школьники состязались в стрельбе из пневматического пистолета, причём делали это с трёх позиций – стоя, с колена и в положении лежа. Кроме того, они метали ножи и показывали свои навыки в рубке шашкой. Не обошлось без казачьей борьбы и боёв на бревне.

В категории 9-11 лет победу одержали воспитанники кыштымского казачьего военно-патриотического клуба «Атаман», которых тренирует Ильдар Ахматвалеев. В категории 12-14 лет не было равных команде казачьего кадетского класса третьей школы Кыштыма, подготовленной Евгением и Константином Пономарёвыми.

После детских соревнований уже взрослые казаки померялись силами в мастерстве рубки шашкой. Лучший результат показал Леонид Попов из Чебаркуля. На втором месте – старший инструктор казачьего кадетского класса третьей школы Константин Пономарёв, на третьем – командир атаманского взвода Горнозаводского отдела «Союза казаков-воинов России и Зарубежья» Евгений Пелых.

Организаторами соревнований стали челябинские отделения молодёжной казачьей организации «Есаул», Федерации рубки шашкой «Казарла» и Союза казаков-воинов России и Зарубежья при поддержке кыштымского отделения Федерации рукопашного боя Челябинской области и кыштымского местного отделения партии «Единая Россия».