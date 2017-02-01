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В Кыштыме казачата осваивают шашки, но не настольные

Автор: КР от Сегодня, 12:27 Категория: Спорт

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Ученики казачьего кадетского класса, который создан на базе третьей школы, побывали на мастер-классе по владению казачьей шашкой. Есаул Владимир Бендлин показал им основные элементы фланкировки этим холодным оружием, а войсковой старшина Алексей Репин продемонстрировал азы рубки шашкой.

 

 

Прослушав инструктаж по технике безопасности  во время тренировок и правилам соревнований по этому виду спорта, казачата уже сразились между собой в рубке шашкой. Суть этого упражнения заключается в двух приёмах. Сначала нужно уколоть пластиковую бутылку с водой, а затем разрубить её надвое. Если она упадёт с постамента, баллы не засчитаются.

 

Победителем стал  Никита Гельвиг. Второй результат показал Иван Осипов. На третьем месте Павел Живодёров.

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