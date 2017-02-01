Юные кикбоксёры из Кыштыма будут защищать честь Челябинской области на первенстве России

Автор: КР от Сегодня, 12:38 Категория: Спорт

Таисия Тарасова и Артём Астахов

Воспитанники старшего тренера спортивного клуба «Сакура» Александра Теплякова успешно выступили в Южноуральске на чемпионате и первенстве Челябинской области по кик-боксингу. В разделе фулл-контакт не было равных ученику второй школы Артёму Астахову. Ему вручили золотую медаль. Ученица той же школы Таисия Тарасова завоевала на этих соревнованиях «бронзу».

Всего на юбилейный десятый турнир в Южноуральск приехали 200 спортсменов в возрасте от 10 до 18 лет со всего региона. Состязания продолжались три дня.

Призовые места позволили кыштымским кикбоксёрам войти в сборную команду Челябинской области. Теперь они готовятся к первенству России, которое пройдёт в апреле в Ульяновске.