Сборная Кыштыма получила путёвку на финал областного зимнего фестиваля ГТО

Автор: КР от Сегодня, 11:19 Категория: Спорт

В минувшую субботу наша команда завоевала бронзовую медаль на зональном этапе этих соревнований. Кыштымские спортсмены проиграли серебряному призёру – Центральному району города Челябинска – всего три балла. Победительницей стала сборная Южноуральска.

На зональный этап зимнего фестиваля ГТО, который проходил в областном центре на базе легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной, приехали команды из семи районов Челябинска, из Троицка, Еманжелинска, Копейска, Озёрска, Южноуральска, Аргаяша, Снежинска и Кыштыма.

Как сообщила сайту «КР» методист-инструктор кыштымского центра тестирования ГТО Елена Слива, в сборную нашего города вошли 20 человек – школьники, студенты, работники машобъединения, радиозавода, управления по делам образования, а также ветераны спорта.

Самый младший член кыштымской сборной - Евгения Ковынёва

Самому старшему члену кыштымской сборной – ветерану спорта Маргарите Фоминой – 77 лет. Самая младшая – девятилетняя Евгения Ковынёва учится в начальной школе – детском саду № 14 и принимает участие в фестивале ГТО третий раз. В октябре прошлого года она получила серебряный значок комплекса «Готов к труду и обороне», а сейчас сдаёт нормативы на «золото». Кыштымская сборная называет Женю своим талисманом.

В следующую субботу призёры зональных соревнований отправятся в Магнитогорск, где состоится межрегиональный этап зимнего фестиваля ГТО. В нём примут участие команды из Уфы, Кургана и других городов.