Казачата из Кыштыма могут войти в сборную Челябинской области по рукопашному бою

Автор: КР от Сегодня, 16:30 Категория: Спорт

Иван Осипов (на фото слева) и Иван Михалев учат приёмы рукопашного боя

под присмотром инструктора кыштымского казачьего кадетского класса

на базе третьей школы Константина Пономарёва

Воспитанники кыштымского казачьего военно-патриотического клуба «Атаман» привезли одну золотую, четыре серебряных и три бронзовых медалей с первенства Челябинской области по рукопашному бою.

В легкоатлетический комплекс имени Елены Елесиной съехалось около 280 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет. География участников охватила не только города нашего региона – Сатку, Южноуральск, Троицк, Челябинск, Кыштым, Златоуст, Миасс, Магнитогорск, но и соседний Казахстан.

Наш город представляли 15 спортсменов. Обладательница «золота» на состязаниях регионального уровня, 13-летняя ученица второй школы Кристина Бревенникова и девятилетний ученик этой же школы Тимофей Громов, завоевавший «серебро», уже наверняка войдут в состав сборной Челябинской области. В марте они примут участие в первенстве Уральского федерального округа в Екатеринбурге.