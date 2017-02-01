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Казачата из Кыштыма могут войти в сборную Челябинской области по рукопашному бою

Автор: КР от Сегодня, 16:30 Категория: Спорт

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Иван Осипов (на фото слева) и Иван Михалев учат приёмы рукопашного боя

под присмотром инструктора кыштымского казачьего кадетского класса

на базе третьей школы Константина Пономарёва

 

Воспитанники кыштымского казачьего военно-патриотического клуба «Атаман» привезли одну золотую, четыре серебряных и три бронзовых медалей с первенства Челябинской области по рукопашному бою.

 

В легкоатлетический комплекс имени Елены Елесиной съехалось около 280 спортсменов в возрасте от 10 до 17 лет. География участников охватила не только города нашего региона – Сатку, Южноуральск, Троицк, Челябинск, Кыштым, Златоуст, Миасс, Магнитогорск, но и соседний Казахстан.

 

Наш город представляли 15 спортсменов. Обладательница «золота» на состязаниях регионального уровня, 13-летняя ученица второй школы Кристина Бревенникова и девятилетний ученик этой же школы Тимофей Громов, завоевавший «серебро», уже наверняка войдут в состав сборной Челябинской области. В марте они примут участие в первенстве Уральского федерального округа в Екатеринбурге.

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